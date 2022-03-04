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房市／去年全台56個案熱銷破30億元　新竹百億一馬當先

▲統計2021預售實價揭露資料，全台一共有56個案子揭露超過30億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲統計2021預售實價揭露資料，全台一共有56個案子揭露超過30億元。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-04 08:00:00｜2022-03-04 08:10:08

去年房市交易熱絡，一手預售案也在實登2.0新制後，揭露個案成交狀況，統計去年預售實價揭露資料，全台一共有56個案子揭露超過30億元，其中有個新竹個案揭露熱銷百億元，不過去年市況相當熱絡，可能吸引部分非自用的買盤進駐，若碰到預售禁止換約政策，市場預期可能會出現一波轉手潮。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，透過實價登錄2.0，可以看到預售市場的交易狀況，去年市況相當熱絡，成交金額超過30億元的個案就有高達56個，以區域來看，去年前10大熱銷的個案，新竹就佔了2個，反應當地預售案買氣相當熱絡，另外包括台北市、台中市都是大案交易的密集區域。

去年前10大熱銷個案，第一名是新竹的「星都匯」，總揭露金額達112.9億元，成為市場最熱銷的推案，不過可能受到未來預售禁止換約影響，目前已經有近百戶在網路上刊登出售訊息，第二名則是台北市的「元利森活莊園」，實價揭露近百億元，第三名則是台中的「心之所向」，揭露金額也達94億元。

若以區域表現來看，前10大熱銷個案最多的還是台北市，包括「元利森活莊園」，其餘都是南港的推案，包括「德杰羽森」、「擎天森林」與「世界明珠」案，反映台北市去年有些大案推出，同時市況反應熱絡，尤其東區新門戶計畫的南港地區，更是受指標案「世界明珠」帶動比價效應，進而拉抬周邊個案銷售狀況。

台中市也有大案推出，包括「心之所向」、「市政1號院」、「達麗創世紀」，銷售狀況也相當穩定，銷售戶數也多，六都之外則是新竹市場最暢旺，「星都苑」成為去年的熱銷王，其次還有「新竹之昇」，銷售狀況也擠身前10熱門推案。

曾敬德指出，從實登可以看出去年預售市場銷售暢旺，不過通常景氣大好時，也會吸引投資買盤上車，政府有意推動禁止預售換約的政策，可能加速非自用買盤釋出，增加市場供給，也可嚇阻非自用的買盤再進入預售市場，讓市場交秩序恢復穩定。

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