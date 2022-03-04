房市／去年全台56個案熱銷破30億元　新竹百億一馬當先

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去年前10大熱銷個案，第一名是新竹的「星都匯」，總揭露金額達112.9億元，成為市場最熱銷的推案，不過可能受到未來預售禁止換約影響，目前已經有近百戶在網路上刊登出售訊息，第二名則是台北市的「元利森活莊園」，實價揭露近百億元，第三名則是台中的「心之所向」，揭露金額也達94億元。
若以區域表現來看，前10大熱銷個案最多的還是台北市，包括「元利森活莊園」，其餘都是南港的推案，包括「德杰羽森」、「擎天森林」與「世界明珠」案，反映台北市去年有些大案推出，同時市況反應熱絡，尤其東區新門戶計畫的南港地區，更是受指標案「世界明珠」帶動比價效應，進而拉抬周邊個案銷售狀況。
台中市也有大案推出，包括「心之所向」、「市政1號院」、「達麗創世紀」，銷售狀況也相當穩定，銷售戶數也多，六都之外則是新竹市場最暢旺，「星都苑」成為去年的熱銷王，其次還有「新竹之昇」，銷售狀況也擠身前10熱門推案。
曾敬德指出，從實登可以看出去年預售市場銷售暢旺，不過通常景氣大好時，也會吸引投資買盤上車，政府有意推動禁止預售換約的政策，可能加速非自用買盤釋出，增加市場供給，也可嚇阻非自用的買盤再進入預售市場，讓市場交秩序恢復穩定。