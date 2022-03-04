NFT狂潮／萬物都NFT最後會泡沫化？要成功有關鍵三元素

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另外，頂呱呱也發行限量7款NFT，採盲盒形式販售，每款售價新台幣1000元，標榜透過Qubic Creator NFT發行服務，連結Qubic錢包支援信用卡支付功能，讓NFT新手刷卡就能輕鬆購買，降低購買門檻，讓民眾也能無痛成為NFT買家。不過，像這樣發行NFT商品，有專家就認為「行銷成分居多」，業者多認為只要搭上NFT火熱話題就能帶動線下銷售成功。
面對「萬物皆NFT」的現象，曾與音樂天王周杰倫旗下潮牌PHANTACi合作推出NFT Phanta Bear的Ezek全球媒體策略長江秉承表示，成功的NFT有三個元素。第一是擁有內在價值、第二是議價價值、第三是賦能價值。
所謂內在價值，江秉承表示就是藝術品本身的價值，也是該商品的基礎根基，一項藝術品如果沒有讓你覺得是有價值的，那麼該商品就沒有內在價值，也就沒有後面的議價價值與賦能價值。像是日本藝術家村上隆，他出的畫作或周邊聯名商品，因為出自「村上隆」，大家認可他為國際級藝術家而買，商品本身就有其內在價值，也可說是「名人效應」加持了藝術品。
第二是議價價值：當一個NFT商品被大家看好有增值的空間時，就會產生議價的動作，商品也會在一次次轉售中增加價值，也就是在該市場中流動性愈高，就越有議價價值空間。江秉承指出，現階段NFT市場依舊方興未艾，目前第一波買的幾乎穩賺不賠，而這也就是為什麼現在當NFT商品一出來，大家都希望爭取進入白名單（類似VIP名單），「因為目前先買先贏，之後只會價值更高」。
第三則是賦能價值：除了「炫耀」之外，NFT還有什麼功能？江秉承表示，這也是NFT被討論最多的部分，當買了NFT商品或藝術品後，除了可以拿來跟朋友、網友炫耀「自己是擁有者外」，還能給予買家什麼獨家福利或服務？他強調，NFT不是發行了就算了，不能不管「售後服務」。
江秉承認為，一家發行NFT的品牌要能在區塊鏈上經營長久，就得讓大家知道公司未來的規劃與藍圖、未來NFT商品能給買家什麼樣的獨特活動，「買家有點像是『股東』，公司得讓股東們了解公司未來獲利模式與發展藍圖」，於是當買家購買NFT後就能比較安心，NFT這時已不只是一項商品，未來更可能變成如同VIP的憑證或通行證，例如購買Phanta Bear NFT後，未來可以換購周杰倫潮牌PHANTACi的限定版T恤或免費參加有錢也買不到的周杰倫虛擬演唱會。
也因此，當許多人認為「萬物都NFT」時，可能造成NFT泡沫化？江秉承反而保持樂觀的態度，「不可能泡沫化，因為傳統經濟才被質疑得更嚴重」，他認為NFT有不可竄改與造假、無一無二的特徵，更可在一次次轉售中，不斷分潤給原有的藝術家，且只要行銷得宜，產品可立刻被全世界看到，不用再被中間商剝削，更可能進一步帶動線下產品銷售，這樣的技術應用顛覆了傳統的商業模式，使發展更有想像空間。
江秉承表示，不只藝術市場該接觸NFT，各個企業品牌都能推出NFT，因為如此一來，購買者可以分享企業某些項目上的營利、獲得企業產品折扣或優惠，對企業來說也能提升線下商品銷售，像這樣的模式是一定會發生的，因此他透露目前已經有10多家企業蠢蠢欲動找他討論要推NFT，更何況元宇宙時代來臨，企業不只要在實體世界取得市占，虛擬世界也得佔有一席之地，以免到時候虛擬經濟體出現時，競爭實力被拋諸腦後。