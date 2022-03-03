啦啦隊正妹活逮色狼被酸　怒轟檢討被害者「可悲」

中信啦啦隊「PS女孩」最近成了色狼目標！自成員短今（胡馨儀）被偷拍影片外流後，另一成員希希也慘遭盯上，兩人昨天私下出遊喝咖啡，卻被捷運之狼偷拍底褲，她們警覺對方舉動不尋常，一直緊貼尾隨在後，直接找捷運警察求助，結果活逮到色狼，卻有酸民質疑她穿著太裸露，才會讓人想入非非，氣得她反擊對方「可悲仔」！





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▲希希表示不應該檢討受害者，而是該檢討偷拍行為。（圖／翻攝希希IG）

短今和希希到派出所報案，勇抓色狼的行為，讓許多粉絲佩服！卻有網友留言：「穿成這樣出門不就是想被看，想被想入非非嗎？拍一下剛好吧！」她回覆對方：「反正你們男生在廁所上廁所也被偷拍，你以為只拍女生喔，再繼續檢討被害者啊！」





希希解釋，抓到現行犯還算幸運，但手機裡有許多受害者照片，他們連被偷拍都不知道，「檢討受害者真的是顯示自身很沒教育程度，才能說出這種，戰男女、戰穿著完全無意義，因為被偷拍的不是只有女的也有男的」。





▲希希被酸民笑說穿得讓人想入非非。（圖／翻攝希希IG）

中信啦啦隊經紀人接受《NOWnews今日新聞》訪問，像峮峮和粿粿先前被小玉販售換臉不雅影片，，面對這種騷擾行為，公司第一個動作就是報警、保護女性，她稱讚短今和希希很勇敢，並反擊網友不該從女性身上找問題、檢討被害人，「偷拍行為就是錯誤的，要求女生不能穿短裙、短褲，這是很奇怪的邏輯，是一種性別歧視」。





經紀人表示，之前棒球場廁所也被裝過攝像頭偷拍，讓女性人人自危、防不勝防，上次色狼藉由問路偷拍短今，她本來是熱心幫忙日行一善，結果裙底風光被分享到網路論壇，讓人很沮讓、對人性感到失望。雖然現今難有實際辦法杜絕此行為，仍呼籲「偷拍行為犯法，希望宣導外界看到此類影片，不應該再傳到群組、不要再傳閱」。《NOWnews今日新聞》正舉行民調活動，票選全民心目中真正的「啦啦隊女神」，粉絲們快來為心中的女神投下關鍵一票！民調網址：2022啦啦隊女神 決戰「最正」一票！



