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全台大停電！台電補償措施出爐　用電戶95折或個案處理

▲針對303全台大停電，經濟部長王美花做出說明。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲針對303全台大停電，經濟部長王美花做出說明。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-03 22:01:59

今（3）日全台大停電，經濟部長王美花親上火線、二度召開記者會說明，她指出晚間9點多復電狀況幾乎正常，只有少部分的用戶因復電後用量過大，為維持平衡而再度調整修正，預估將慢慢全面恢復正常。至於補償辦法，她表示工業用戶、家庭用電戶九五折補償，但如果超過6小時，台電將會加倍補償打九折。

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經濟部長王美花今日晚間再度致歉，表示造成許多人不方便，她指出今天晚間九點半復電狀況都差不多正常了，只有極少部分線路有小問題，會盡快查修，但不會拖太久。

台電高層補充，今天晚上九點，民生饋線全復電，只有少數是送電後，饋線有故障，包括雲林有9千戶，高雄也有，加起來共1萬7千戶，主要原因是復電後，用戶用電量增加，但為維持區域平衡穩定因此再度停電調度維修，相信將慢慢全面復電。

至於補償辦法，王美花表示，這次停電事故比照萬隆電廠停電的補償辦法，工業用戶、家庭用電九五折補償，但如果超過6小時，台電將會加倍補償打九折。台電指出，這次受影響的工業用戶、產業用戶，如果特別嚴重的損失，將以個案方法來調查，而這兩天會展開普查。

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