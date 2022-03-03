俄遭降評至垃圾級！壽險1382億曝險部位　限期半年內調整

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金管會日前公布，我國壽險業對俄羅斯投資曝險達1382億元，絕大多數是購買政府債，但包括標準普爾（S&P）、穆迪（Moody’s）及惠譽（Fitch Group）等3大國際信評機構都大幅調降俄羅斯的評等至「垃圾」等級。
金管會保險局今日表示，保險法對保險業投資國外一般公司債、金融債等債券設有評等限制，保險業必須投資「投資等級」標的，若債券被降評至「非投資等級」，即不能再新增投資，手中現有部位須在半年內進行部位調整，而政府債部分依規定則不得再新增部位，但保險局仍希望業者基於政經風險考量，也應該妥善評估、調整手上持有的政府債，若因故無法改善，須向金管會提出報告、定期追蹤。
至於俄羅斯遭各國制裁，債券恐有遲延或無法償付疑慮，保險局認為，在半年調整期內，保險業仍應依財報編製準則和IFRS 9規定，就俄羅斯信用風險上揚部分進行設算，評估預期信用損失，並在綜合損益表認列減損損失；若未來情況改變，預期信用損失縮減，保險業仍可在會計上進行回轉。不過，保險局也強調，壽險業投資俄羅斯的1382億元即使全部損失，也不會造成任何一家壽險公司淨值比低於法定要求3%。
壽險公會今日晚間也針對壽險公司持有俄羅斯部位潛在損失進行說明。壽險公會表示，壽險業資金運用向來重視穩健性及安全性，除遵循相關法令外，亦秉持「 保險業資產管理自律規範」 及「機構投資人盡職治理守則」規範，將ESG納入投資流程決策重要考量。經此事件，鑑於俄羅斯已構成違反國際人權的重大爭議，顯著悖離ESG原則，壽險業本於機構投資人的專業及管理責任，於俄羅斯ESG風險未具體改善前，即日起將不再新增俄羅斯部位，並將審慎監控部位風險，在不損及保戶權益狀況下，中長期逐步減碼相關部位。
至於外界引述投顧報告指稱壽險業投資俄羅斯債券未來可能需提列因信評調降的預期信用損失（ECL），壽險公會說，除非俄羅斯公債最終發生無序違約的極端狀況，且信評機構持續調降評等，否則尚不需立即大幅進行減損。因此，發生大幅損失的情況，是建立在極端假設情境下，非指現階段或未來壽險業持有的俄羅斯債券必然面臨大幅損失。
對於預期信用損失的提列，壽險公會認為這是基於特定期間內，信用損失的機率加權估計結果，必須建立於對當前及未來預測合理且可供佐證的資訊上，非單憑主觀臆測。壽險業正密切關注事件最新發展，積極蒐集客觀資訊並審慎進行假設與判斷，以確保符合會計公報精神允當認列。
此外，對於如實際發生違約事件，則屬已信用減損損失，應依循公司會計政策，並與會計師充分討論後，合理評估無法收回金額認列損失。壽險公會說，參考信評機構穆迪對歷史上主權債務違約經驗，主權國家若發生違約，事後多透過債權諮商或重組而獲得解決，存在相當比例的違約回復率亦即損失率絕非為100%，如僅為簡化起見，逕自設算100%的損失，恐嚴重高估損失金額，與市場實務經驗不符亦違背會計處理原則。