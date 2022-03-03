T1／特攻、英熊魔鬼賽程降臨 　單周三連戰超硬斗

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上週聯盟兩大指標球星台灣啤酒英熊蔣淯安和新北中信特攻阿巴西的飆分秀，讓人看得血脈賁張，大呼過癮，先是蔣淯安在對戰特攻時砍下43分，超越阿巴西保持的聯盟本土得分紀錄，沒想到紀錄僅維持2天，隨後阿巴西在對上臺南台鋼獵鷹狂飆52分，直接改寫聯盟得分紀錄，如今兩人交鋒，堪稱是聯盟最強本土對尬。
英熊雖是老牌勁旅，且挾著二連霸進軍T1聯盟，但本季對戰年輕部隊特攻卻絲毫討不到便宜，目前兩隊交手4場，各拿2勝，兩隊的老二隻爭超激烈，目前特攻僅以半場勝差暫居第二。
兩隊前3次對戰，特攻取得2勝1敗，最大關鍵就是失分都控制在100分以下，但上週兩軍碰頭，因大鎖林秉聖為國出征，特攻防線失守，丟掉118分，此戰林秉聖持續缺陣，特攻如何壓制英熊火力，成為重要課題。
週六（5日） 15：00 臺南台鋼獵鷹VS台灣啤酒英熊
因「新台灣人」阿提諾（William Artino）代表中華隊出征世界盃資格賽，上週臺南台鋼獵鷹內線沒大人，2戰禁區共丟掉116分，此戰對上英熊，面對英熊216公分大洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.），獵鷹禁區肯定再成罩門。
雖然內線戰力吃大虧，但獵鷹仍有一大利多，因為英熊才於前一晚出戰新北中信特攻，在休息不到20個小時的情況下再度出戰，對英熊球員們的體能將是一大考驗，若獵鷹能夠打出速度，消耗英熊體力，仍有一搏機會。
上週獵鷹雖然沒能拿到本季第三勝，但卻賺到1個可用之兵，「獵鷹航空」劉駿霆上週2戰表現搶眼，先是對戰特攻，拿下個人新高17分，隔日對戰桃園雲豹，雖僅攻得5分、7籃板，但防守端還是存在感十足，可望成為教練團調度的1枚活棋。
週六（5日） 17：30 臺中葳格太陽VS新北中信特攻
臺中葳格太陽近期狀況火熱，近9戰拿7勝，戰績逐漸趕上領先集團，此戰面對新北中信特攻，將是太陽排名繼續向上攻堅的重要戰役，目前第四的太陽僅落後第二特攻1.5場勝差，兩隊目前對戰戰績五五波，各拿1勝，如今兩隊戰力都更趨完整，激戰可期。
太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）本季三分火力超夯，目前已命中69球，暫居聯盟三分球王，而特攻也有1位大物新人射手謝亞軒，他的三分外線表現同樣不容小覷，目前謝亞軒已投進34記三分球，聯盟兩大頂尖射手對轟絕對非看不可。
太陽控衛洋將塔克（Anthony Tucker）加盟後表現也漸入佳境，不僅擺脫過去一球在手的超「獨」打法，還幫助太陽原本的團隊球風發揮到極致，上週兩戰平均更可拿22.5分、6籃板、3助攻和3.5抄截，此戰塔克老師開課，特攻年輕球員如何應對值得關注。
週日（6日） 15：00 桃園雲豹VS台灣啤酒英熊
上週桃園雲豹作客臺南台鋼獵鷹，終於奪下久違的第二勝，老將張智峰的加入帶動起團隊防守，搭配新生代盧捷閔持續高檔好表現，讓桃園雲豹重燃希望，本週作客台灣啤酒英熊，渴望就此轉運從英熊手上奪下第三勝。
張智峰重出江湖，讓雲豹無論場上或場下都大大加分，更特別的是，張智峰以40歲年紀復出再戰，但他當年在SBL時期的台啤對手早已卸下戰袍，包含哈孝遠和王建惟現已轉任英熊總經理和教練，對他們來說張智峰絕對是大冤家，因為SBL第六季總冠軍賽，台啤雖先拿下2勝，但該季的年度MVP張智峰力挽狂瀾帶著達欣一路連追3場逆轉超前，最終拿下總冠軍還獲選總冠軍賽MVP。
控衛的土洋交鋒也是焦點，英熊一哥蔣淯安本季平均可拿下20.9分、5.3籃板、6.2助攻，堪稱是聯盟本土最強控衛，而桃園雲豹吉倫（John Gillon）也是陣中扮演攻勢發動機角色，本季平均攻下26.2分、6籃板、6.3助攻，此戰將是兩人首次對位，比速度、比準度，值得期待。
週日（6日） 17：30 高雄全家海神VS新北中信特攻
新北中信特攻雖有主場當靠山，但也面臨三連戰考驗，而且對手都不好惹，前兩戰已接連對上台灣啤酒英熊、臺中葳格太陽，沒想到第三戰更難纏，將對決王者高雄全家海神，面對林秉聖、魏嘉豪缺陣，主力球員體力能否負荷以及板凳部隊能否頂上都將是特攻急需面對的課題。
新北中信特攻本季至今對上高雄全家海神就是沒輒，苦吞對戰三連敗，且三戰平均只拿70.7分，完全不及他們本季平均將近百分的火力表現，如此巨大的得分落差，成為他們對戰居下風的最大關鍵。所以想要扳倒海神，特攻不僅要在防守端下功夫，也得設法找到進攻之道，發揮出應有火力。
特攻若想在進攻端有所進展，「黑豹」阿巴西必須要挺身而出，他自1月起狀況就一直十分火熱，不但拿下1月MVP，上週更轟下聯盟新高52分，絲毫看不出來是職籃第一年的新秀，他如能延續狀態，將可扮演撕裂海神防線的關鍵角色。
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