T1／Women’s Week 球員精心打造戒指送上感謝

我是廣告 請繼續往下閱讀
每個球員精心打造的戒指都訴說著一段故事，老將李學林談到生命中最重要的女性：「我的媽媽，雖然他已經離開我的身邊，但從小到大，他一路支持著我，我也沒有讓他失望，我想要跟他說，請他放心，我會把家人顧好。」現在李學林希望能把這枚戒指送給老婆，因為老婆目前是他的最強後盾。
余純安則感謝老婆默默的陪伴與力挺，他說：「小孩出生後很多事情都需要重新去磨合，互相去分擔，他和我一樣都是球員出身，知道打球的辛苦，有時候看到我在房間休息，他還會刻意把小孩帶到客廳，讓我能夠好好休息，真的很謝謝我老婆。」
台灣運彩總經理林博泰對媽媽也充滿感激，他還特別用媽媽聽得懂的台語，說出心中的感謝，他說：「我想跟媽媽說一句話，媽媽我愛你，為了讓我能考上臺南一中，媽媽特別讓我去念私中，為了付學費，媽媽除了種田，還會去磚窯搬磚，搬了一整車，800塊磚頭，只為了賺15塊錢。現在希望媽媽能夠把身體顧好，其他事情都不用煩惱，因為有我在。」林博泰還把握難得機會親手做了1個籃球造型的吊飾，送給聯盟會長錢薇娟。
經過2個多小時的金工課程，球員們全都順利完成戒指，而這些戒指，球員們也會趕在婦女節前夕親手送給身邊最重要的女性，請密切關注所屬球團的官方IG。
聯盟賽事轉播五大平台全面放送，有線電視ELEVEN SPORTS、MOD愛爾達電視台及網路Twitch、17LIVE（台灣運彩xT1聯盟1、2台）、NOWnews臉書。