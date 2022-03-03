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T1／Women’s Week 球員精心打造戒指送上感謝

▲新北中信特攻李學林全心投入打造戒指。 （台灣運彩xT1聯盟提供）
▲新北中信特攻李學林全心投入打造戒指。 （台灣運彩xT1聯盟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-03 22:27:19

台灣運彩xT1聯盟每個球員在場上賣力奮戰的背後，一定都有默默支持的女性，隨著「T1 Women’s Week」即將在週末登場，六都球團球星日前特別抽空和台灣運彩總經理林博泰一起參加金工課程，親手打造戒指送上感謝。

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有別傳統製作送給對方的戒指，此次球員們依照自己的指圍打造戒指，負責指導球員們的台灣手作銀飾品牌「Silver Spring」茉莉老師表示：「這是代表將自己託付給你的意涵。」只見新北中信特攻李學林、台灣啤酒英熊李啓瑋、桃園雲豹謝育政、臺中葳格太陽邱柏璋、臺南台鋼獵鷹張家榮、高雄全家海神余純安全心投入，拿著小槌子敲敲打打，比在球場時還專注，展現出鐵漢柔情的一面。

每個球員精心打造的戒指都訴說著一段故事，老將李學林談到生命中最重要的女性：「我的媽媽，雖然他已經離開我的身邊，但從小到大，他一路支持著我，我也沒有讓他失望，我想要跟他說，請他放心，我會把家人顧好。」現在李學林希望能把這枚戒指送給老婆，因為老婆目前是他的最強後盾。

余純安則感謝老婆默默的陪伴與力挺，他說：「小孩出生後很多事情都需要重新去磨合，互相去分擔，他和我一樣都是球員出身，知道打球的辛苦，有時候看到我在房間休息，他還會刻意把小孩帶到客廳，讓我能夠好好休息，真的很謝謝我老婆。」

台灣運彩總經理林博泰對媽媽也充滿感激，他還特別用媽媽聽得懂的台語，說出心中的感謝，他說：「我想跟媽媽說一句話，媽媽我愛你，為了讓我能考上臺南一中，媽媽特別讓我去念私中，為了付學費，媽媽除了種田，還會去磚窯搬磚，搬了一整車，800塊磚頭，只為了賺15塊錢。現在希望媽媽能夠把身體顧好，其他事情都不用煩惱，因為有我在。」林博泰還把握難得機會親手做了1個籃球造型的吊飾，送給聯盟會長錢薇娟。

經過2個多小時的金工課程，球員們全都順利完成戒指，而這些戒指，球員們也會趕在婦女節前夕親手送給身邊最重要的女性，請密切關注所屬球團的官方IG

聯盟賽事轉播五大平台全面放送，有線電視ELEVEN SPORTSMOD愛爾達電視台及網路Twitch17LIVE（台灣運彩xT1聯盟12台）、NOWnews臉書。

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