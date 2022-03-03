跟郭董打賭輸了請吃雞排？王美花回應：很抱歉

303全台大停電，今（3）日晚間台電二度召開記者會說明，由經濟部長王美花坐鎮。外界關心王美花今年接受專訪時，面對鴻海創辦人郭台銘預言「2022年一定缺電」時，還稱經濟部早有因應「可賭個雞排」，沒想到今天就發生全台大停電。關於要不要請吃雞排兌現承諾，她表示很抱歉，今天確實不是缺電的問題，而是設備故障。
記者許家禎/台北報導
2022-03-03 22:31:28｜2022-03-03 22:56:07
經濟部長王美花親上火線說明今天全台大停電的原因、補償辦法與復電狀況，她說她下午向院長蘇貞昌報告，總統蔡英文也很關心，她允諾三天內會提出書面報告，到時候會針對處分做說明，目前最重要是趕快恢復全面供電，同時她也承認台電電網基礎設施的韌性需要加強，會盡速改善系統性的問題。
由於鴻海集團創辦人郭台銘去年曾預言：「2022年一定缺電」，但經濟部長王美花今年接受專訪時表示，經濟部早有因應措施，還稱「可以賭個雞排」，沒想到今日就發生全台發生大停電，國民黨多名政治人物要求政府負責，並要王美花兌現承諾「沒下台，最少要雞排！」
面對外界詢問何時兌現承諾請吃雞排？王美花在記者會上老神在在表示，雞排是當時接受訪問時，主持人提到的，而今天確實不是缺電的問題，是人為操作疏失造成的。她表示，事件發生後，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利已請辭，而她則是自請處分，不過現在是趕快復電、釐清事故比較重要。