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T1／台鋼獵鷹最辣女DJ妖嬌　攜手馬怡鴻展現女子力

▲台鋼獵鷹DJ妖嬌。（圖／台鋼獵鷹提供）
▲台鋼獵鷹DJ妖嬌。（圖／台鋼獵鷹提供）

運動中心/綜合報導

2022-03-04 09:00:00

有「穿著高跟鞋的史達林」外號的美國傳奇女主編Tina Brown曾說過，「我們的社會，有一把女性的怒火在延燒。」時代雜誌每年評選的全球百位風雲人物中，超過半數都是女性，女力抬頭是全球進行式的趨勢，即使是充滿陽剛氣息的運動產業也不例外。

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越來越多女性打破既定印象，透過自身累積的專業知識、豐富的經驗，以及特有的細膩視角和觀察，投入運動產業，而台灣運彩xT1職籃聯盟這座台灣籃球最高殿堂之一，總能看見許多女性穿梭球場，「尊重兩性平權，也讓女性有更多被看到的機會。」T1職籃聯盟會長錢薇娟提到聯盟的目標，統御球隊的教練、領隊，拿捏比賽公平性的裁判，激勵氣勢的啦啦隊和DJ，或是負責團隊對外形象和溝通的公關，女性擁有不輸給男生的競爭力和機動性，創意無限且活力充沛，讓「女力」成為T1職籃聯盟不可忽視的力量。

臺南台鋼獵鷹成立時間較為急促，是台灣運彩xT1聯盟比較年輕的球隊，雖然企業本體、領隊、公司董事、長官及各部門人員，都是籃壇初體驗，可是台鋼獵鷹絕對百分百投入其中。

T1聯盟在女性投入這方面已看見巨大突破，台鋼獵鷹的助理教練馬怡鴻更是寫下台灣籃壇歷史新頁的代表人物。馬怡鴻擁有25年的籃球生涯資歷，曾先後為WSBL中華電信、台元女籃效力，更曾西進WCBA。馬怡鴻當年不僅是CBA職業球隊的首位女性教練，更是台灣籃球史上第一人，當年人事公告發布時，也象徵著台灣籃壇向前快出一大步。

▲台鋼獵鷹助理教練馬怡鴻。（圖／台鋼獵鷹提供）
▲台鋼獵鷹助理教練馬怡鴻。（圖／台鋼獵鷹提供）
「加入台鋼獵鷹除了一直以來是自己設定的目標（男子職業），也是對自我的挑戰。無論是聯盟第幾位女性教練，都期許能貢獻所學，善用專業知識，為籃球圈帶來不一樣的活力。」馬怡鴻提到加入台鋼獵鷹初衷時指出。

▲台鋼獵鷹助理教練馬怡鴻。（圖／台鋼獵鷹提供）
▲台鋼獵鷹助理教練馬怡鴻。（圖／台鋼獵鷹提供）
看似陽剛味十足的男子籃球隊，其實球員的技能表現或球場的小組配合，都涵蓋許多細膩操作。馬怡鴻說：「有時球隊氣氛煙硝味比較重，就是女力展現的最佳時機。」因為柔軟的女力能夠化解許多矛盾；再來，訓練或比賽過程中，能夠看到許多細微、多元的差異，能夠協助總教練以不同模式思考並進行調整，「一剛一柔、相輔相成，打造出剛柔並濟的獵鷹風格。」

▲台鋼獵鷹助理教練馬怡鴻。（圖／台鋼獵鷹提供）
▲台鋼獵鷹助理教練馬怡鴻。（圖／台鋼獵鷹提供）
馬怡鴻回想第一年擔任教職時，球隊在八強階段，總教練被徵召參與中華隊，自己必須統整八強複賽的整體訓練內容，還要代理兩場調度指揮，偏偏那年預賽十五場比賽就輸了三場球賽，剛好是複賽的前三場（健行、中州、義守）。為了能夠清楚掌握球員和球賽狀況，加上適逢春節，馬怡鴻直接搬到林口與球員合宿，在賽前針對敵手完整情蒐，還能與總教練制訂作戰方向，第一時間掌握球員狀態。馬怡鴻說：「教練兼保姆的雙重身分，雖然壓力大到無法入睡，但是隊員全力相挺、表現可圈可點，除了感動更是與有榮焉。」

除了籃球場上的領導統御，更多時候馬怡鴻想讓球員明白「教練比你還努力，更沒有理由懶惰，也希望讓球員能充分認可女性教練的專業度」態度是關鍵，而不是性別！唯有細節的積累，提升內在動機，才會讓球隊共同朝著優秀的方向前進。

▲台鋼獵鷹DJ妖嬌。（圖／台鋼獵鷹提供）
▲台鋼獵鷹DJ妖嬌。（圖／台鋼獵鷹提供）
「新穎有活力」是台鋼獵鷹積極打造的形象，除了激烈的戰況，場邊DJ妖嬌更成為臺南台鋼獵鷹一大「嬌」點，專業又火辣的形象深植人心。


妖嬌表示：「我的籃球DJ處女秀就是獻給台鋼獵鷹。」對於能夠成為台灣運動賽事盡一份心力，且又是台鋼獵鷹的主場DJ，妖嬌感到非常開心且榮幸，「有別以往的活動，籃球賽事更加不一樣，因為無法預知戰局下一秒會發生什麼事，可能雙方搶球、犯規，幾秒後又要快速切換心情歌單。」時時刻刻緊盯賽事，並找尋適合的音樂，是妖嬌覺得最具挑戰性之處。

▲女力當家：臺南台鋼獵鷹DJ妖嬌。 （臺南台鋼獵鷹提供）
▲女力當家：臺南台鋼獵鷹DJ妖嬌。 （臺南台鋼獵鷹提供）
融合球賽與音樂，結合力與美，妖嬌希望觀眾能將重點擺在表演人的專業及魅力，妖嬌提到：「不要只關注性感的部分。」而妖嬌也自信地認為，相信自己的努力，每一場賽事的演出，日後將會是其他球隊參考的內容。

▲台鋼獵鷹DJ妖嬌。（圖／台鋼獵鷹提供）
▲台鋼獵鷹DJ妖嬌。（圖／台鋼獵鷹提供）
女子體育和特質仍然存在某種文化焦慮，女性工作人員偶爾還得克服生理上的狀況，馬怡鴻也希望體育運動不是最後一個接受和慶祝性別差異的場域；撇除性別的刻板印象，女性對於工作上的熱情及專業絕不亞於男性，反倒可用更細心的角度去點出其中細微之處，馬怡鴻和妖嬌都秉持著「把事做好的態度」，相信未來一定會有更多優秀的女性教練、人員投身籃球聯盟。（文字：T1聯盟提供;編輯：吳政紘）

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