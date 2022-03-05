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圍巾尬披風！民進黨議員初選在即　新人諧音拚民調

▲民進黨新北市第二選區初選競爭激烈，李宇翔（左起）、黃韋鈞分別用小飛俠、黃圍巾等諧音，增加選民印象。（圖／李宇翔、黃韋鈞提供）
▲民進黨新北市第二選區初選競爭激烈，李宇翔（左起）、黃韋鈞分別用小飛俠、黃圍巾等諧音，增加選民印象。（圖／李宇翔、黃韋鈞提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-05 09:00:15｜2022-03-05 09:02:29

民進黨市議員初選時程約在4月至5月底進行全民調，投入初選的新人都以諧音方式加深選民的印象，不論是台北、新北、台南等地都有新人大玩諧音梗，包括「黃圍巾」、「小飛俠」、「茶碗蒸」、「安全帽」、「消費券」都入列。

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民進黨在新北市第二選區（五股、泰山、林口）就有多名新人表達參選議員，曾任行政院長蘇貞昌在2018年競選新北市長的發言人黃韋鈞，這次以諧音「黃圍巾」拚初選，每天不論天熱、天冷，都圍著圍巾掃街，盼能讓民眾更加記得他。

黃韋鈞說，他約有3種不同款式的黃色圍巾，分別使用在不同宣傳照上，出外跑行程、掃街時，以涼感的黃圍巾為主，就算天氣10度不到，但跑行程仍會爆汗，也曾因為這樣出過疹子。

同選區的李宇翔則以「小飛俠」諧音拚民眾的記憶力。李宇翔說，他除了用諧音外，也會披著披風掃街，不少帶著小朋友的爸媽，卻因為小朋友看到披風很喜歡，因此有機會讓他能打招呼。

李宇翔說，小飛俠的披風是很好的記憶點，不過剛開始因為披風長度太長，掃街時容易勾到，現在換成短版的披風，才改善行動不方便的困擾。他的宣傳車也會播放小飛俠的音樂，希望因此讓人記憶深刻。

參選台北市市議員第五選區（中正、萬華選區）的洪婉臻，用「最洪的茶碗蒸」來加深選民的印象。洪婉臻說，她剛開始跑行程時，很多選民告訴她長得很漂亮，但名字不好記，所以她都告訴選民可以叫他茶碗蒸。

洪婉臻指出，自從多講了茶碗蒸諧音後，不少人告訴她名字變得很好記，不論男女老幼還都會開笑說「今天想吃茶碗蒸」，而掃街時，遠遠的就有人喊說「茶碗蒸」來了。

另外表態參選台南市議員第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）的王宣貿，則以「安全帽」諧音為主；而表態參選台南第二選區的蕭暉憲也以「消費券」諧音，爭取更多人的支持。

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