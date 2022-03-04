T1／高雄全家海神顧問謝玉娟　延續一三七體系精神

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高雄全家海神隊發展顧問謝玉娟「小娟姊」投入籃壇逾25年，讓一三七體系在台灣開枝散葉，在她身上看到女性的柔軟和強韌，她鼓勵所有想投入運動競技的女性，不服輸亦不自滿，堅持善的理念、對的方向，就沒有放棄的理由。
從七賢國中到三民家商、義守大學總教練，謝玉娟以她獨到的細膩觀察和溝通技巧，孕育「三民五虎」吳永仁、田壘、周士淵、莊曉文、李奇勳，現役高雄全家海神隊陣中也有吳怡斌、蘇文儒、呂威霆。
教育即生活，謝玉娟執教不僅是籃球技術上的提點指導，她觀察入微，把握機會教育。高雄全家海神隊主場賽事期間，不少義守大學球員前來協助，她以主場場佈從無到有，期勉孩子珍惜舞台，成就他人亦是美德；她以文儒、威霆例子，從比肩吃飯的大哥哥，搖身職業球員，鼓勵孩子不凡來自於平凡，成功始於累積。
女籃選手出身，謝玉娟認為，男女選手的養成體系不同，相較於男性教練的剛烈，關心難以啟齒，女性教練在溝通、關懷上反而能做得柔軟，「我覺得每個人都應該在充滿愛與關懷的環境下，互相幸福成長。」
UBA八強期間，義守大學白曜誠出征世界盃資格賽，也是義守隊史首位披上國家隊成人隊戰袍選手，表現有目共睹。謝玉娟鼓勵白曜誠越級挑戰，那是長年的理解對話，才能累積的信任和默契。
「我們相處模式不像教練球員，而是家人。我希望球員知道自己要什麼，才能生涯規劃上，給他們一點方向。」謝玉娟深信，秉持對籃球的使命感，選擇了就要克服，即便南部資源不足，即便身為女性基層教練，都不足以成為藉口。
曾有人將謝玉娟譬喻為日劇阿信，以阿信精神經營南部球隊，謝玉娟說：「我不覺得我在經營，而是生活。是自然而然，也是一種信念。」
她鼓勵所有希望投身運動領域的女性，堅持所望，「當大家覺得我只是個女生，無法成大事，我告訴自己有志者就能成功。一如球賽，沒有打到最後一刻，誰會知道輸贏？」
T1聯盟成立初年，謝玉娟認為外界對球隊或聯盟有期待與指教是必然，各方意見都能參酌，但莫忘球迷是最大資產，建立籃球文化才是根基，「球員珍惜舞台，打出更漂亮的球，堅持好的部分，共同努力。」（文字：T1聯盟提供;編輯：吳政紘）