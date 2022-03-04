全家賣釋迦霜淇淋！加送鳳梨釋迦 網驚吃起來有「這味」
吃釋迦、挺農民！鎖定釋迦產季到來，全家超商明（5）日起推出「好釋成霜霜淇淋」，選用台東縣生產的大目釋迦製成，並限定明後兩天（3/5、3/6），在全台79間圓滾滾霜淇淋販售店，買釋迦霜淇淋就加送鳳梨釋迦水果杯，每店限量30份。少數店舖昨（3）晚起霜淇淋機台已陸續更換新口味，提前吃到的網友也忍不住分享第一手心得。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-04 10:30:34｜2022-03-04 11:53:28
全家超商挺國產釋迦，去年12月整合線上線下通路，在App「全+1商城」販售鳳梨釋迦禮盒，並在全台門市推出鳳梨釋迦水果杯，由於截切免削皮，開蓋直接吃，平均每個月賣出萬杯。
已成為全民小確幸的全家霜淇淋，新口味總讓民眾期待不已。這次選用台東縣所產的大目釋迦，開賣「好釋成霜霜淇淋」，每支39元，3月5日至3月7日在APP隨買跨店取加碼5支168元快閃優惠。3/5、3/6在全台79間圓滾滾霜淇淋販售店加碼，買霜淇淋加送鳳梨釋迦截切水果杯，每店每日15份，共限30份。
雖然新口味是明（5）日開賣，不過部份店舖霜淇淋機台已經陸續替換，提前吃到的網友爭相分享，有人直言完全沒有釋迦的味道，反倒像香蕉油、古早味清冰，釋迦霜淇淋不釋迦，激起眾人好奇心，「古早味清冰反而有興趣」、「香蕉油我可以，但釋迦我不行」。