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郭董雞排沒了　王美花解釋讓鄉民炸鍋：做公關也不會？

▲經濟部長王美花（圖中）晚間開記者會說明303大停電的賠償以及復電狀況。（圖／翻攝直播畫面）
▲經濟部長王美花（圖中）晚間開記者會說明303大停電的賠償以及復電狀況。（圖／翻攝直播畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 22:56:17

今（3）日上午9時7分因興達電廠開關廠事故，導致全台各地大停電，總計影響約549萬戶，經濟部長王美花晚間再率台電召開臨時記者會，親自說明意外經過以及補償方案與最新復電狀況。而被問到與鴻海創辦人郭台銘之間的雞排賭約，王美花則回應「今天確實不是缺電的問題」，但如此說法也引來不滿網友直呼，「會不會做公關啊？」

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王美花在臨時記者會中表示，三天內會提出書面報告，到時候會針對處分做說明，目前最重要是趕快恢復全面供電，同時她也承認台電電網基礎設施的韌性需要加強，會盡速改善系統性的問題。

而郭台銘去年曾預言「2022年一定缺電」，王美花之前接受媒體專訪時則表示經濟部早有因應措施，不會缺電，並稱可以和郭台銘「賭個雞排」。而今天全台大停電，記者會上王美花被問到何時兌現承諾請吃雞排？王美花則表回應，今天確實不是缺電的問題，是人為錯誤操作造成。

不過有不滿網友在PTT發文表示，「是會不會做公關啊？執著於操作失誤，所以不發雞排？」該網友認為王美花就算不認賭輸，也應該趁勢表示會準備雞排慰勞台電搶修員工，質疑「裝個樣子也不會？雞排是多少錢？先發雞排堵住酸民的嘴啊！」

其他鄉民也紛紛在底下留言回覆說，「她就說沒缺電啊」、「絕對不能認錯，發雞排就輸了」、「我要領雞排啦」、「連雞排都不發講什麼我都不相信」、「發雞排不就承認缺電，她沒這麼笨」。（編輯：倪浩軒）

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