巷仔內／派系搶地盤　擴張黨內勢力

身兼民進黨主席的蔡英文總統，已進入總統第二任期的中段，將在2024年卸任，綠營邁入後蔡英文時期。民進黨向來就是派系政治，現在更是暗潮洶湧，各派系瞄準2022年底的縣市議員選舉，藉此不僅讓新人出線，這場漸現煙硝味的選戰也是派系搶地盤、搶黨內話語權的兵家必爭之地。
記者王敏旭／特稿
2022-03-05 09:00:58｜2022-03-05 09:03:21
民進黨一向較為重視給予新人機會，強調世代交替，但新人要出頭不容易。過去美麗島世代，學運世代、太陽花世代都有一個特定事件的時空背景，讓新人嶄露頭角，而近年來要培養新人、讓新人出線，多半只能靠議員選舉進入政壇。
民進黨擔任公職者則就是當然的全國黨代表，各派系若推出的人選當選議員後，對於未來到中央選中執委、中評委就有幫助；另外議員也可以綁黨員，在全國黨代表投票中，投給自己派系的人選，這些都是提高在黨內話語權的方式。
派系在黨內實力擴張後，在選舉方面，就可以保護自己的人馬，讓自己屬意的人順利參選。而派系在檯面上人數多時，就可以結合能量並發揮最大的影響力，像是過去五倍券的爭議，就是派系發聲後，讓民眾不需要自費1000元。
民進黨派系每逢選舉就競爭激烈，不論是地方縣市議員、縣市首長、立委、總統皆是如此，卻也壯大民進黨。就有派系高層指出，競爭是好事，代表很多人願意經營地方，不過民進黨競爭過後就是團結，沒有第二句話。