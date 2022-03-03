都是興達電廠出事 為何513、303跳脫的電力差那麼多?
回顧去（3）年513同樣是興達電廠出事，但為何跟今（3）日全台大停電不相同，513是少掉220萬瓩，但303卻是一下子損失1050萬瓩，相當於三分之一的備轉容量率，要開啟水力、燃煤發電可能短時間都救不回來。為此，台電今晚表示，513雖設備故障，但斷路器正常發揮，303則是無法隔離造成故障時間拉長，再加上影響的龍崎超高壓變電所匯集了南部電廠，因此才造成龐大的電力損失。
記者許家禎/台北報導
2022-03-03 23:03:40
台電專業總工程師吳進忠表示，513大停電是由於高雄路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機，嚴格說來並不是發生在電廠內，與興達電廠還是有段距離，當時故障時，斷路器正常發揮，所以當發生故障時馬上隔離，影響範圍只是電壓驟降，造成部分機組跳電。
吳進忠指出，但這次303事件，是因為興達電廠內設備的絕緣氣體量不夠，沒辦法正常把接地故障隔離掉，變成故障時間拉長，所以影響了龍崎超高壓變電所，由於龍崎變電所匯集了南部電廠，因此才會造成南部大停電。
王美花指出，目前確實有在檢討，系統上能不能一個點的事故，不要去影響整個大系統，這將是重要的檢討事項，但需要從專業角度來討論並提出相關改善措施。而她也坦承，台電電網電力系統的韌性應該加強。
台電董事長楊偉甫表示，人為造成的疏失，相信任何人都不能忍受，因此他在第一時間請辭。他認為台電電網確實需要加強，再加上再生能源等，其實要思考的問題很多很複雜，改善計畫其實有陸續在執行，但目前為了防止相關事件再次發生，已要求同仁主動查訪脆弱點、走動式管理，加強人員的訓練與危機意識，以及改善電網的韌性，希望將事故降到最低。