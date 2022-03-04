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珍珠加滿謝謝！連珍奶杯蓋都不放過：密集恐懼症牙起來

▲繼珍珠、奶茶比例1:1的豹紋珍奶後，泰國再推出珍珠滿到杯蓋的手搖飲，讓台灣網友集體發作密集恐懼症。（圖／取自「tid_review」IG）
▲繼珍珠、奶茶比例1:1的豹紋珍奶後，泰國再推出珍珠滿到杯蓋的手搖飲，讓台灣網友集體發作密集恐懼症。（圖／取自「tid_review」IG）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-04 00:05:46｜2022-03-04 00:16:40

台灣珍珠奶茶在世界各地發揚光大，日本人發展出各種珍奶創意吃法，泰國的珍珠奶茶也讓台灣人大開眼界，繼去年暴紅的「豹紋珍奶」，將珍珠、奶茶用1:1比例製成，奶茶根本是在珍珠夾縫中求生，泰國再推出珍珠滿到杯蓋的珍奶，這回連喝珍奶長大的台灣網友也受不了：「密集恐懼症都牙起來了」。

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泰式奶茶甜死人不償命，連愛吃甜的螞蟻人，都扛不住道地的煉乳泰奶。而這杯珍珠滿到杯蓋的泰國珍珠奶茶，可能連喝珍奶長大的台灣民眾都喝不完。台灣珍奶平均1杯總重700克，其中珍珠約是150~200克，珍珠佔比落在20%~30%。泰國人突發奇想，推出珍珠、奶茶比例1:1的「豹紋珍奶」，還有業者使用立體杯蓋，整杯珍珠加到爆，驚人之舉吸引台灣民眾瘋狂轉發。

▲滿滿珍珠連喝珍奶長大的台灣人都受不了，集體發作密集恐懼症。（圖／取自「tid_review」IG）
▲滿滿珍珠連喝珍奶長大的台灣人都受不了，集體發作密集恐懼症。（圖／取自「tid_review」IG）
在台灣，一杯珍奶熱量相當於一個便當；在泰國，喝一杯珍奶熱量搞不好抵三餐。營養師高敏敏曾分析台灣15家知名珍奶熱量排行榜，每杯動輒500大卡起跳，第一名熱量更直逼1000大卡，更遑論泰國整杯加滿珍珠，含糖量十分驚人。台灣網友也忍不住驚呼：「看起來好可怕」、「吃完應該去醫美診所預約打咬肌」、「杯蓋的密封性太厲害了」。

▲珍珠滿到杯蓋，喝完飽到天靈蓋。（圖／取自「tid_review」IG）
▲珍珠滿到杯蓋，喝完飽到天靈蓋。（圖／取自「tid_review」IG）

 

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