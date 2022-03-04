俄烏第2輪談判結束！無具體成果 僅同意設「人道走廊」
俄羅斯與烏克蘭的第2輪談判，當地時間3日已於白俄羅斯的別洛韋日森林舉行，雙方仍無取得實質談判成果，惟雙方皆同意設立人道走廊，以撤離烏克蘭平民，並同意盡快召開第3輪談判。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-04 06:03:08
綜合外媒報導，整場會談約歷時2.5個小時，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞科（Mykhailo Podolyak）在官方推特上表示，第2輪談判已經結束，可惜的是，烏克蘭尚未取得想要的結果，雙方只在開放人道主義走廊找到解決方案。
波多利亞科指出，據目前的談判結果，只有在人道走廊本身所在的地方，才有可能於撤離期間停火。
而在稍早的1則貼文中，波多利亞科聲稱，列入談判議程的內容，包括停火、休戰、開放疏散人員的人道主義走廊等。
俄國代表團負責人梅津斯基（Vladimir Medinsky）則表示，俄國支持為平民開闢人道走廊，以及在走廊周邊實施停火的想法，認為這已是重大進展。
報導指出，這是自俄羅斯上週入侵烏克蘭以來，雙方首次就任何問題達成任何形式的共識，在這之前，俄烏曾於2月28日舉行首輪談判，當時並無任何共識或進展產生。