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NOW早報／大停電原因曝！王美花自請處分　台電董座請辭

▲全台大停電，經濟部長王美花昨天下午向行政院長蘇貞昌自請處分。（資料圖／記者陳明安攝）
▲全台大停電，經濟部長王美花昨天下午向行政院長蘇貞昌自請處分。（資料圖／記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 06:35:03

停電是人為疏失！王美花自請處分　台電董座、總經理請辭

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全台昨（3）日發生大停電，行政院發言人羅秉成表示，台電公司董事長楊偉甫以及總經理鍾炳利已就此事表示請辭以示負責，同時經濟部長王美花也向行政院長蘇貞昌自請處分。

羅秉成說，王美花已於昨日下午親向蘇貞昌報告事故初步調查及應處情形，經台電公司初步調查研判，此一事故應係興達電廠於進行歲修期間，於其開關場處理過程中，出現操作上的人為疏失所造成。蘇貞昌取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先的要務，要求經濟部次長曾文生親自到場指揮調度，儘速恢復用電，並要求此事應嚴查、嚴辦，下令經濟部於3日內提出完整書面調查報告。

羅秉成指出，相關人員的究責部分，待調查報告提出後即行處理。而蘇貞昌今傍晚協同行政院副院長沈榮津及王美花等人，向蔡英文總統報告初步調查及處理情形。

▲經濟部長王美花晚間開記者會說明303大停電的賠償以及復電狀況。（圖／翻攝直播畫面）
▲經濟部長王美花昨天晚間開記者會說明303大停電的賠償以及復電狀況。（圖／翻攝直播畫面）
今日天氣／白天依舊炎熱！早晚溫差大需注意

中央氣象局今（4）日透露，今天天氣跟昨天很類似，各地都是多雲到晴的天氣，只有基隆北海岸及東半部雲量比較多且偶有零星飄雨；溫度方面，清晨各地低溫落在17到19度左右，高溫上，各地會比昨天再熱一點，西半部預測約27到30度，局部近山區或河谷會再更高一些，東半部則在25、26度附近，各地都有日夜溫差，民眾請視溫度變化調整穿著。

▲今天全台天氣晴朗。（圖/NOWnews資料照）
▲今天全台天氣晴朗。（圖/NOWnews資料照）
全台崩潰大停電！網挖出「1人神預言」跪地　台電臉腫哭

繼昨天晚間台南永康傳出停電之後，昨（3）日上午9時許，全台多地突然出現停電狀，讓不少上班族相當錯愕，而消息曝光之後，就有網友挖出郭台銘去年底的發言指出「這人根本就是先知啊！」引發討論。

原PO在PTT貼文指出「郭台銘怎麼什麼都知道？是不是先知？」只見貼出郭台銘去年底曾針對「四大公投結果」發表看法，他透露「這次公投有兩個是能源的問題，不管最後人民是用什麼思維做這個決定，但有一點是自己一定可以確定，『明年是一定缺電，大家要有心理準備』，工業也會缺電，家庭也會缺電，既然大家做了這個決定，那大家對於將來缺電就不要埋怨」。

而對於郭台銘說法，台電則回應表示，郭是社會意見領袖，善意提出提醒，不過確保供電穩定是台電時時刻刻的工作，公投前是這樣，公投後也是這樣。台電董事長楊偉甫也在今年提到，去年受到疫情衝擊，加上台商回流用電量飆升，並且水情吃緊，水力發電無法發揮作用，但今年水庫蓄水率維持95%以上，水力發電為主的德基水庫近乎滿水位，今年絕對不會重演去年問題。

▲航空城公司今天舉辦「2020桃園航空城產業論壇」，鴻海集團創辦人郭台銘也應邀出席演講。（圖／記者李春台攝, 2020.12.01）
▲郭台銘去年就曾斷言「今年一定會缺電」。（圖／記者李春台攝, 2020.12.01）
不料，今年才剛過兩個月就發生全台大停電的問題，讓不少網友瘋狂討論「........說好的不停電呢，郭台銘才是先知」、「很多人說缺電跟跳電不同，哪裡不同？一個機廠壞了，沒有另一個替補哪裡不缺？夏天怎麼辦？」、「郭董只是比較敢說的領袖人物吧，說今年不會在停電我是不相信啦」、「都等不到今年夏天，機組就撐不住了」、「真的扯，上班一半電腦全掛，無法想像夏天，郭董才是預言家啦」。

認了！Selina勾鮮肉男回飯店　離婚5年「我的春天來了」

藝人Selina（任家萱）與前夫張承中離婚已經5年，恢復單身後的感情生活一直是外界關注的焦點，人正在上海工作的她，近來被目擊到與一名斯文的眼鏡男親密挽手回酒店，疑似新戀情曝光。

Selina最近被狗仔拍到與一位年輕男子，在上海一同從酒店外出去醫院做核酸檢測，一路上Selina蹦蹦跳跳，看上去心情相當愉悅，之後Selina挽著男方的手，一起回飯店。而去年3月時，Selina自爆有小鮮肉追求，談到2人的發展，她當時表示兩人都靠著訊息維繫感情，如今被目擊到身旁出現了鮮肉男，讓外界不禁猜測是否正在戀愛ing。

據悉，Selina周邊友人透露這位斯文男就是Selina的男友，她會大方的帶著他與朋友聚會，Selina的朋友們都誇他個性很可愛，外表像鄰家男孩，在朋友圈的評價很高。針對Selina有新戀情一事，Selina稍早也在IG發文：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜，春暖花開，我的春天也來了。」認了新戀情。

▲Selina被拍到與一名斯文男子互動親密。（圖／翻攝微博）
▲Selina被拍到與一名斯文男子互動親密。（圖／翻攝微博）
俄烏第2輪談判結束！無具體成果　僅同意設「人道走廊」

俄羅斯與烏克蘭的第2輪談判，當地時間3日已於白俄羅斯的別洛韋日森林舉行，雙方仍無取得實質談判成果，惟雙方皆同意設立人道走廊，以撤離烏克蘭平民，並同意盡快召開第3輪談判。綜合外媒報導，整場會談約歷時2.5個小時，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞科（Mykhailo Podolyak）在官方推特上表示，第2輪談判已經結束，可惜的是，烏克蘭尚未取得想要的結果，雙方只在開放人道主義走廊找到解決方案。

而在稍早的1則貼文中，波多利亞科聲稱，列入談判議程的內容，包括停火、休戰、開放疏散人員的人道主義走廊等。俄國代表團負責人梅津斯基（Vladimir Medinsky）則表示，俄國支持為平民開闢人道走廊，以及在走廊周邊實施停火的想法，認為這已是重大進展。

報導指出，這是自俄羅斯上週入侵烏克蘭以來，雙方首次就任何問題達成任何形式的共識，在這之前，俄烏曾於2月28日舉行首輪談判，當時並無任何共識或進展產生。

▲俄烏雙方已同意在白俄羅斯與烏克蘭接壤邊境的普里皮亞季河（Pripyat River）附近，舉行「不設前提」的談判。（圖／取自白俄羅斯外交部推特）
▲俄烏雙方已經結束第二輪談判。（圖／取自白俄羅斯外交部推特）
停電後的復電最恐怖！專家喊「快做這事」：小心電器燒毀

全台大停電！因興達電廠開關場事故，全台電力系統受到瞬間影響，昨（3）日上午9時7分北中南大規模斷電，除造成交通大亂、室內也一片漆黑。資深3C達人iqmore （老貓）提醒：「停電後的復電最恐怖！」瞬間電壓飆高，復電突波恐讓許多電器直接掛掉，快做「1事」保護貴重電器。

老貓iqmore是老貓測3C網站站長，曾任多家知名網站與電腦雜誌技術編輯。面對303全台大停電災情，老貓提醒，多數電器通常有微電腦控制，也就是電器內部有PCB電路板，就算在電器關機時，還是會保有一些電力讓PCB電路板能正常運作。當停電並再次復電，瞬間電壓飆高，通常會伴隨「突波」發生，此時容易燒毀電器的電路板，直接造成故障無法再使用。

▲停電後的復電最恐怖！資深3C達人老貓提醒，當停電並再次復電，瞬間電壓飆高，發生「突波」容易燒毀電器的電路板，快做一事保護貴重電器。（圖／老貓提供）
▲停電後的復電最恐怖！資深3C達人老貓提醒，當停電並再次復電，瞬間電壓飆高，發生「突波」容易燒毀電器的電路板，快做一事保護貴重電器。（圖／老貓提供）
吳姓民眾回憶上次停電慘況，「電腦主機直接GG，主機板、顯卡、記憶體、電源，硬碟最傷，無價資料全沒了。」對此情況，老貓呼籲，最簡單也最直覺的方式，就是「電器不使用時直接拔插頭」，或是關閉電器的供電開關，例如延長線。如此一來，當重新供電時，就算發生突波現象也不怕損傷電器。

若是經常不在家，斷電時來不及拔除電器電源，建議可幫貴重電器接上「防突波設備」，避免電器受到突波直接燒毀壞掉。像是電腦、電視、音響等可接上UPS不斷電系統使用，一般最常疏忽的則是廚房裡的冰箱。（編輯：張嘉哲）

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