NOW早報／大停電原因曝！王美花自請處分　台電董座請辭

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羅秉成說，王美花已於昨日下午親向蘇貞昌報告事故初步調查及應處情形，經台電公司初步調查研判，此一事故應係興達電廠於進行歲修期間，於其開關場處理過程中，出現操作上的人為疏失所造成。蘇貞昌取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先的要務，要求經濟部次長曾文生親自到場指揮調度，儘速恢復用電，並要求此事應嚴查、嚴辦，下令經濟部於3日內提出完整書面調查報告。
羅秉成指出，相關人員的究責部分，待調查報告提出後即行處理。而蘇貞昌今傍晚協同行政院副院長沈榮津及王美花等人，向蔡英文總統報告初步調查及處理情形。
今日天氣／白天依舊炎熱！早晚溫差大需注意
中央氣象局今（4）日透露，今天天氣跟昨天很類似，各地都是多雲到晴的天氣，只有基隆北海岸及東半部雲量比較多且偶有零星飄雨；溫度方面，清晨各地低溫落在17到19度左右，高溫上，各地會比昨天再熱一點，西半部預測約27到30度，局部近山區或河谷會再更高一些，東半部則在25、26度附近，各地都有日夜溫差，民眾請視溫度變化調整穿著。
全台崩潰大停電！網挖出「1人神預言」跪地 台電臉腫哭
繼昨天晚間台南永康傳出停電之後，昨（3）日上午9時許，全台多地突然出現停電狀，讓不少上班族相當錯愕，而消息曝光之後，就有網友挖出郭台銘去年底的發言指出「這人根本就是先知啊！」引發討論。
原PO在PTT貼文指出「郭台銘怎麼什麼都知道？是不是先知？」只見貼出郭台銘去年底曾針對「四大公投結果」發表看法，他透露「這次公投有兩個是能源的問題，不管最後人民是用什麼思維做這個決定，但有一點是自己一定可以確定，『明年是一定缺電，大家要有心理準備』，工業也會缺電，家庭也會缺電，既然大家做了這個決定，那大家對於將來缺電就不要埋怨」。
而對於郭台銘說法，台電則回應表示，郭是社會意見領袖，善意提出提醒，不過確保供電穩定是台電時時刻刻的工作，公投前是這樣，公投後也是這樣。台電董事長楊偉甫也在今年提到，去年受到疫情衝擊，加上台商回流用電量飆升，並且水情吃緊，水力發電無法發揮作用，但今年水庫蓄水率維持95%以上，水力發電為主的德基水庫近乎滿水位，今年絕對不會重演去年問題。
不料，今年才剛過兩個月就發生全台大停電的問題，讓不少網友瘋狂討論「........說好的不停電呢，郭台銘才是先知」、「很多人說缺電跟跳電不同，哪裡不同？一個機廠壞了，沒有另一個替補哪裡不缺？夏天怎麼辦？」、「郭董只是比較敢說的領袖人物吧，說今年不會在停電我是不相信啦」、「都等不到今年夏天，機組就撐不住了」、「真的扯，上班一半電腦全掛，無法想像夏天，郭董才是預言家啦」。
認了！Selina勾鮮肉男回飯店 離婚5年「我的春天來了」
藝人Selina（任家萱）與前夫張承中離婚已經5年，恢復單身後的感情生活一直是外界關注的焦點，人正在上海工作的她，近來被目擊到與一名斯文的眼鏡男親密挽手回酒店，疑似新戀情曝光。
Selina最近被狗仔拍到與一位年輕男子，在上海一同從酒店外出去醫院做核酸檢測，一路上Selina蹦蹦跳跳，看上去心情相當愉悅，之後Selina挽著男方的手，一起回飯店。而去年3月時，Selina自爆有小鮮肉追求，談到2人的發展，她當時表示兩人都靠著訊息維繫感情，如今被目擊到身旁出現了鮮肉男，讓外界不禁猜測是否正在戀愛ing。
據悉，Selina周邊友人透露這位斯文男就是Selina的男友，她會大方的帶著他與朋友聚會，Selina的朋友們都誇他個性很可愛，外表像鄰家男孩，在朋友圈的評價很高。針對Selina有新戀情一事，Selina稍早也在IG發文：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜，春暖花開，我的春天也來了。」認了新戀情。
俄烏第2輪談判結束！無具體成果 僅同意設「人道走廊」
俄羅斯與烏克蘭的第2輪談判，當地時間3日已於白俄羅斯的別洛韋日森林舉行，雙方仍無取得實質談判成果，惟雙方皆同意設立人道走廊，以撤離烏克蘭平民，並同意盡快召開第3輪談判。綜合外媒報導，整場會談約歷時2.5個小時，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞科（Mykhailo Podolyak）在官方推特上表示，第2輪談判已經結束，可惜的是，烏克蘭尚未取得想要的結果，雙方只在開放人道主義走廊找到解決方案。
而在稍早的1則貼文中，波多利亞科聲稱，列入談判議程的內容，包括停火、休戰、開放疏散人員的人道主義走廊等。俄國代表團負責人梅津斯基（Vladimir Medinsky）則表示，俄國支持為平民開闢人道走廊，以及在走廊周邊實施停火的想法，認為這已是重大進展。
報導指出，這是自俄羅斯上週入侵烏克蘭以來，雙方首次就任何問題達成任何形式的共識，在這之前，俄烏曾於2月28日舉行首輪談判，當時並無任何共識或進展產生。
停電後的復電最恐怖！專家喊「快做這事」：小心電器燒毀
全台大停電！因興達電廠開關場事故，全台電力系統受到瞬間影響，昨（3）日上午9時7分北中南大規模斷電，除造成交通大亂、室內也一片漆黑。資深3C達人iqmore （老貓）提醒：「停電後的復電最恐怖！」瞬間電壓飆高，復電突波恐讓許多電器直接掛掉，快做「1事」保護貴重電器。
老貓iqmore是老貓測3C網站站長，曾任多家知名網站與電腦雜誌技術編輯。面對303全台大停電災情，老貓提醒，多數電器通常有微電腦控制，也就是電器內部有PCB電路板，就算在電器關機時，還是會保有一些電力讓PCB電路板能正常運作。當停電並再次復電，瞬間電壓飆高，通常會伴隨「突波」發生，此時容易燒毀電器的電路板，直接造成故障無法再使用。
吳姓民眾回憶上次停電慘況，「電腦主機直接GG，主機板、顯卡、記憶體、電源，硬碟最傷，無價資料全沒了。」對此情況，老貓呼籲，最簡單也最直覺的方式，就是「電器不使用時直接拔插頭」，或是關閉電器的供電開關，例如延長線。如此一來，當重新供電時，就算發生突波現象也不怕損傷電器。
若是經常不在家，斷電時來不及拔除電器電源，建議可幫貴重電器接上「防突波設備」，避免電器受到突波直接燒毀壞掉。像是電腦、電視、音響等可接上UPS不斷電系統使用，一般最常疏忽的則是廚房裡的冰箱。（編輯：張嘉哲）