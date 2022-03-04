澤倫斯基護國形象深植人心　妻秒成「最勇敢第一夫人」

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報導指出，44歲的奧萊娜是建築系畢業生，卻走上喜劇作家一途。她與丈夫澤倫斯基是在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州的克利福洛（Kryvyi Rih）相識，當時她正在大學裡學習建築專業，而澤倫斯基則是名夢想從事喜劇演出的法學院學生，2人經過多年愛情長跑後，於2003年9月結婚並搬到基輔。
2004年7月，他們的大女兒Oleksandra出生，兒子Kyrylo則生於2013年1月。起初，奧萊娜強烈反對澤倫斯基競選總統，認為這是個非常艱難的舉動，甚至會完全改變一家人的生活，但現在，奧萊娜已經適應了第一夫人的身分，也對該如何展現自己的群眾魅力相當熟悉。
成為第一夫人後，奧萊娜仍積極跨足多個領域，如參與國際性別平等倡議、推廣烏克蘭語、關注兒童營養等，相當受到各國領導人和國內民眾喜愛，還曾登上烏克蘭版《VOGUE》雜誌封面，展現第一家庭的美好面貌。
報導提到，自從戰爭發生以來，奧萊娜提高了她在社交媒體上的影響力，與200萬粉絲分享了在基輔防空洞出生的嬰兒、烏克蘭國旗等照片，與丈夫一起選擇了保家衛國的道路，雖然澤倫斯基聲稱，自己和家人都成為俄國的頭號目標，但奧萊娜並不恐慌或哭泣，反而強調自己會保持冷靜和自信，繼續待在丈夫、孩子和國民身邊。
報導也認為，奧萊娜與丈夫面臨著夫妻倆可能遇過最大的領導力考驗，全世界的目光都聚集在這一家人身上，雖然過程很艱難，但這也是他們證明自己能力與角色的最好時機。