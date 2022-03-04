李妍憬直播大走光！急刪影片為時已晚 33秒畫面瘋傳
36歲李妍憬入行17年，靠率真性個、嗆辣言行圈粉，近年除了綜藝通告，直播賣貨成為主要事業重心，不料，日前她在一場直播中不慎從椅子上摔下，裙底風光直接在鏡頭前放送，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
2022-03-04 08:17:39｜2022-03-04 08:24:40
意外發生前一刻，李妍憬坐在高腳椅套衣服，穿好後把椅子轉到正面，並試圖翹起二郎腿避免走光，沒想到弄巧成拙，她再度調整旋轉椅的時候，椅子一滑，李妍憬整個人往後摔倒，翹臀從空中重重的撞擊地板，雙腳朝天大開，窄裙往後褪，白色內褲露出。
李妍憬摔跤後，似乎是屁股疼痛，臉上露出痛苦表情，一旁的好友甄莉及工作人員見撞嚇到，趕緊上前七手八腳地將她拉起，李妍憬起身後頻頻揉臀部，皺著眉直喊「真的好痛」，神情略顯尷尬，直播一結束就把影片刪除。
不過，網友搶先一步將李妍憬出糗的畫面截圖，她隔天索性自己PO出精華片段，自嘲是「琵琶腿」，「別人女孩子都是撒嬌，我們在一起只能摔跤啦！跌倒趴著也要加單」，網友虧「這什麼綜藝摔」、「為什麼坐著也可以摔倒...」、「好笑的是每天都穿內搭褲，竟然昨天穿生理褲摔倒」，不少人也關心傷勢，要她去照X光。（編輯：楊穎軒）