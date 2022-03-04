尋寶經典傳奇《法櫃奇兵》草地音樂會　高美館登場

高雄春天藝術節「草地音樂會」3月5、6日本週六日連續兩個晚上7點將在高美館草坡，推出傳奇冒險經典印第安納瓊斯《法櫃奇兵》電影完整版，由高雄市交響樂團繼續擔綱演出，帶領觀眾們透過高畫質巨型螢幕、現場演奏的電影配樂，一同踏上尋找神秘的「法櫃」旅程。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-04 08:23:09
以印第安納瓊斯冒險尋「法櫃」為名的電影，是刺激探險電影史上的經典始祖，1981年上映，立即衝上當年票房的冠軍，至今仍為美國賣座影片史的紀錄保持者之一。 對擁有3C科技日新月異的現代人而言，《法櫃奇兵》是一齣復古感十足的經典傳奇，當年的確也成功塑造出新的英雄形象，令人崇拜：一位考古學教授穿著微敞胸襯衫、頭戴呢帽、腰掛左輪手槍、手執皮鞭的角色形象被眾人所記憶著。
《法櫃奇兵》的配樂由史匹柏導演深具默契的配樂巨擘約翰威廉斯操刀，相信當小號吹奏出本片最耳熟能詳的主題曲一現身，所有曾看過電影的觀眾皆會記憶瞬間爆發，隨著印第安納瓊斯一同回到驚險刺激的追逐現場。值得重視的是電影配樂，其鮮明的主題與容易傳頌的旋律，是約翰威廉斯的正字標記，受過古典音樂訓練出身的他，善用管弦樂與音符緊貼著電影情節與主角，創造出讓觀眾「過耳不忘」的旋律。
高市府文化局特別提醒，依據防疫規範，已購票觀眾到場記得「配戴口罩」、演出場內「不要飲食」；入場前，請確實掃描1922簡訊實聯制，並且出示票券、完成體溫測量和酒精消毒雙手。草地音樂會票價499元（同場次購買4張票券，可享9折優惠），購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，節目相關資訊請上-高雄春天藝術節官網或臉書查詢。