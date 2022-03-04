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旅居烏克蘭台僑全安全撤離　外交部：撤僑任務告一段落

▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事，前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等東歐國家尋求人道救援。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰事發生後，大批的烏克蘭婦女與孩童被迫向西逃離戰事，前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦等東歐國家尋求人道救援。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-04 09:19:30｜2022-03-04 09:45:47

俄羅斯入侵烏克蘭，引爆區域局勢動盪，由外交部安排的第三輛撤僑專車，已於台北時間3日晚間近7時順利自烏克蘭西邊撤離8名國人及其家人，共計21人順利進入波蘭國境。外交部今 （4）日宣佈，我國旅居在烏克蘭的僑胞已全數安全撤離，撤僑任務告一段落。

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▲烏克蘭撤僑，台貿中心主任及駐處同仁（右一及右二）在為撤離國人安排的下榻旅館迎接僑胞。（圖／外交部提供）
▲烏克蘭撤僑，台貿中心主任及駐處同仁（右一及右二）在為撤離國人安排的下榻旅館迎接僑胞。（圖／外交部提供）

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