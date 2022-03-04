台股早盤跌逾220點 台積電早盤跌8元、失守600元
俄烏戰爭未停歇且早上又傳出烏克蘭南部、歐洲最大核電廠驚傳起火，美股四大指數昨（3）日皆墨，亞股今（4）日走跌，日韓股市都跌1%以上。台北股市今日開盤不久後跌220多點，下殺來到17710點。權值股台積電早盤跌8元，來到594元，600元大關失守，跌幅1.3%。
記者許家禎/台北報導
2022-03-04 09:28:14
美股道瓊指數3日下跌96.69點，或0.29%，收33794.66點；那斯達克指數下跌214.07點，或1.56%，收13537.94點；標普500指數下跌23.05點，或0.53%，收4363.49點；費城半導體指數下跌76.40點，或2.24%，收3339.76點。
台北股市金日開盤跌89.39點，加權股價指數以17845.01點開出，權值股台積電早盤跌8元，來到594元，600元大關失守，跌幅1.3%。其他晶圓代工聯電跌1%以上、世界先進與力積電跌2%。
而其他重要電子股，如聯發科跌超過3%，南亞科、國巨、旺宏、英業達、日月光跌1%以上。金融股也熄火，華南金、富邦金、國泰金、開發金、元大金、台新金、新光金都跌超過1%。而今日逆勢抗跌股有昇達科與盈正漲8%，所羅門漲7%、第一銅漲5%以上。