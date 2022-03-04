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歐洲最大核廠被炸！威力恐超車諾比　烏暴怒要俄軍住手　

▲位於烏克蘭南部、有歐洲最大核電廠之稱的「紮波羅熱核電廠」，4日凌晨驚傳遭俄軍砲擊而起火。（圖／擷取自影片）
▲位於烏克蘭南部、有歐洲最大核電廠之稱的「紮波羅熱核電廠」，4日凌晨驚傳遭俄軍砲擊而起火。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-04 10:01:28

烏克蘭政府4日表示，位於烏克蘭南部安赫德市（Enerhodar），有歐洲最大核電廠之稱的「紮波羅熱核電廠」（Zaporozhye Nuclear Power Plant），遭到俄軍攻擊，有設施起火及冒出濃煙，氣得核電廠發言人和市長都跳出來喊話，要俄軍別再打了。

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綜合外媒報導，當地時間4日凌晨，該座核電廠設施遭俄軍坦克猛轟，從網上流傳的影像可以看到，多枚炮彈飛向核電廠，部分擊中建築物，有設施起火，在夜色中冒出冒出強烈火光，看上去相當嚇人。

由於該座核電廠規模為歐洲最大，烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）警告，俄軍從全方位砲擊核電廠，若該座核電廠一旦爆炸，後果將比1986年的車諾比核災嚴重10倍。

報導指出，消防員已能進入廠房範圍，發現核反應堆附近的行政大樓起火，另外還有1個目前沒有在運作的核反應堆起火，內部無存放核燃料。

為了保護核電廠不受俄軍威脅，當地居民2日才剛集結走上街頭，以人身或各類車輛擋路，擺明不讓俄軍有機會染指，但在砲彈、坦克等重裝武器面前似乎顯得弱小，也讓人擔心情況再繼續下去，爆發核危機並非不可能。

據悉國際原子能機構（IAEA）已留意到紮波羅熱核電廠遭到砲擊一事，正在接觸烏克蘭政府了解後續，美國白宮亦在監察有關情況。


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