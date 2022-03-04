京城建設總經理陳添進主動脈剝離猝逝！醫師：90%救不回
上市公司京城建設（2524）總經理陳添進，驚傳在2日下午開會時因主動脈剝離過世，享年68歲。台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道指出，主動脈剝離是無聲的奪命殺手，事前幾乎沒有徵兆，往往90%的病人在病發當下就無法搶救，只有10%的病人運氣好能救回。主動脈剝離主要與高血壓息息相關，天氣變化之際或是有情緒重大起伏時，血壓快速升高就可能引發，特別提醒高血壓患者，平常務必要做好血壓監控，斷不可自行停藥，以免血壓失去控制造成危險。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-04 10:42:52｜2022-03-04 10:44:39
王宗道指出，通常血管內有內膜、肌肉層、外層3大構造，當血壓快速上升時，高速流動的血液會衝破內膜產生間隙，導致血流灌入撐開主動脈壁，如果嚴重時甚至可以衝破血管，導致病情快速惡化甚至死亡。由於主動脈剝離不像心血管阻塞，事前幾乎沒有症狀，病發時病人會感受到閃電般的劇烈胸痛或背痛，一旦有類似狀況，旁人應該有警覺要立即送醫治療，把握黃金搶救時間。
除了有生命危險以外，主動脈剝離可能視發生位置導致不同器官受到影響。王宗道說，通常主動脈剝離發生在心臟與動脈交界處，可能導致心包膜塞填等狀況造成病患當場死亡，是風險最大的一種，其次也可能發生在頸動脈，就會導致腦中風，其他位置也可能造成器官缺血壞死。
王宗道強調，主動脈剝離最大的危險族群就是高血壓患者，絕大多數患者都是因為血壓控制不良所致；其次是有先天結締組織疾病的「馬凡氏症候群」患者容易發生，另外就是曾有家族病史的人也有風險。最容易出現的時機點就是季節交替變化時，以及出現重大情緒起伏，導致血壓陡升的狀況。特別提醒有高血壓病史的民眾，平時就是要做好血壓偵測，收縮壓要維持在120~130mmHg，舒張壓則要維持在80mmHg以下，如果平常需要服藥控制，千萬不可以為狀況穩定就自行停藥。
另外王宗道特別提醒，很多中年人會覺得自己收縮壓正常、舒張壓在90~110mmHg稍高無妨，其實是錯誤的觀念，正確的血壓控制必須做好收縮壓、舒張壓都平穩才行。