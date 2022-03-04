小S臉太腫被指「有陳文茜的味道」 親回：本人美到吐血
小S（徐熙娣）回歸螢光幕後製造不少話題，繼網路節目《熙娣想聊》後，又接下電視節目《小姐不熙娣》主持棒，更暌違7年以歌手「elephant DEE」的身分推出新專輯。雖然小S非常在意「臉腫」問題，仍想和大家分享新作品的喜悅，而她在昨（3）日介紹專輯的影片中，被網友認為撞臉陳文茜，對此，小S也親自回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-04 11:02:00｜2022-03-04 11:45:41
小S以搞笑方式和大家開箱新專輯，並澄清自己的簽名是大象而非男性私密處，身穿亮色內搭加上綠色羽毛造型的外襯，將頭髮紮成丸子頭並戴上墨鏡，整體看起來相當亮眼又具特色，而小S一直難以接受的「臉腫」問題，仍無法逃過網友們的眼睛，不過還是有許多粉絲讚賞她「國際巨星」的架勢依舊。
有趣的是，有網友看到小S的影片後，直呼：「有文茜姐的味道。」也有人附和：「我也覺得，文茜姐很時尚的。」小S本人則大器回應：「誰知道拍出來會這樣，本人美到我都要吐血了！算了啦！喜歡我的人也不會因為一次拍起來胖就不喜歡我吧，如果會，我無言。」粉絲也暖心地說：「不管怎麼樣我們都愛妳，拜託不要退出演藝圈。」