網球／直言Zverev的懲處太輕 傳奇名將：至少禁賽3個月
在此前於墨網輸球之後，德國網球男單好手Alexander Zverev情緒失控，憤怒的用球拍擊打裁判的座椅，引起軒然大波。事後ATP當局祭出懲處，不過7屆大滿貫冠軍得主、瑞典名將Mats Wilander在受訪時卻認為這樣的處罰太輕了。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-04 10:36:06
在該事件發生之後，Zverev被罰款4萬美元，並遭到扣除當站比賽的積分和獎金。但Wilander認為，只有罰款完全無法達到警示選手的作用，必須要禁賽3個月以上才能說明問題的嚴重性。
「如果一名球員用球拍去砸裁判的座椅，而且球拍距離裁判的腿只有幾厘米，那麼在他改過自新前的一段時間，都不應該允許他站上網球場。」Wilander如此說道。
「我們需要做出相應的懲罰，如果僅僅是1、2周就可以讓他重回職業賽場，這時間太短了。」Wilander表示，罰款不能解決問題，要禁賽一定的時間才能達到效果。「必須對他禁賽3-6個月，不讓他參加重要的比賽——如大滿貫、ATP1000、戴維斯盃等等。」
「我不知道官方組織的底線在哪裡，但可以肯定的是，被罰點錢然後就能直接出戰、去參加任何形式的比賽，這似乎對其他球員不太公平，這對網球運動來說不是很好。」Wilander最後如此總結道。