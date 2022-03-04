COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

網球／直言Zverev的懲處太輕　傳奇名將：至少禁賽3個月

▲德國網球名將Alexander Zverev。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國網球名將Alexander Zverev。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-04 10:36:06

在此前於墨網輸球之後，德國網球男單好手Alexander Zverev情緒失控，憤怒的用球拍擊打裁判的座椅，引起軒然大波。事後ATP當局祭出懲處，不過7屆大滿貫冠軍得主、瑞典名將Mats Wilander在受訪時卻認為這樣的處罰太輕了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在該事件發生之後，Zverev被罰款4萬美元，並遭到扣除當站比賽的積分和獎金。但Wilander認為，只有罰款完全無法達到警示選手的作用，必須要禁賽3個月以上才能說明問題的嚴重性。

「如果一名球員用球拍去砸裁判的座椅，而且球拍距離裁判的腿只有幾厘米，那麼在他改過自新前的一段時間，都不應該允許他站上網球場。」Wilander如此說道。

「我們需要做出相應的懲罰，如果僅僅是1、2周就可以讓他重回職業賽場，這時間太短了。」Wilander表示，罰款不能解決問題，要禁賽一定的時間才能達到效果。「必須對他禁賽3-6個月，不讓他參加重要的比賽——如大滿貫、ATP1000、戴維斯盃等等。」

「我不知道官方組織的底線在哪裡，但可以肯定的是，被罰點錢然後就能直接出戰、去參加任何形式的比賽，這似乎對其他球員不太公平，這對網球運動來說不是很好。」Wilander最後如此總結道。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀