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303全台大停電！國民黨赴經濟部前抗議　要王美花下台

▲國民黨發言人團今日赴經濟部前抗議303全台大停電，經濟部長王美花應下台負責。（圖／記者余祥攝，2022.3.4）
▲國民黨發言人團今日赴經濟部前抗議303全台大停電，經濟部長王美花應下台負責。（圖／記者余祥攝，2022.3.4）

記者余祥／台北報導

2022-03-04 10:42:45｜2022-03-04 10:57:50

全台昨日大停電，國民黨發言人團今（4）日赴經濟部抗議，國民黨文傳會主委凌濤表示，昨日在網路推出「全民領雞排、王美花下台」活動，獲得很大迴響，蔡政府上任以來已經歷經5次大停電，光2022年就有3次，民眾已經受不了了，能源問題就是國安問題，民進黨解方竟是大內宣說不缺電？

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凌濤質疑，經濟部長王美花去年說要成立電力改善小組，成立去哪裡？檢討報告在哪裡？民進黨想要把責任推給基層，民眾不會再受騙。

國民黨發言人柳采葳表示，民進黨黨公職應捐出一日所得，補償民眾應停電受到的損失，一個小攤販一天的營收就沒了，台灣停電頻繁到令人無法接受，要人民如何安心生活、攤販如何安心做生意？

國民黨文傳會副主委林家興說，民進黨承諾穩定供電，但停電次數越來越多、頻率越來越長，缺電嚴重影響產業，是否該思考更多元的能源政策？

文傳會副主委黃子哲表示，當停電成為日常，王美花下台就是義務，2017年815大停電，當時的經濟部長李世光下台負責，憑什麼王美花歷經幾次大停電，現在還不肯下台，不要戀棧官位，能源安全就是國家安全，現在的國安會秘書長顧立雄，是否也要勸勸王美花下台，未來還有多少次大停電，廠商業者還要有多少損失？

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