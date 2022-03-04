俄烏戰事衝突推升油價　波灣債市抗跌得利

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波灣國家政府近幾年藉由撙節支出、稅制改革、降低補貼、國營事業民營化方式改善財政體質。因此根據國際貨幣基金2021年十月的估算，波灣六國中的阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特和阿曼於2022年能夠達到財政平衡的油價門檻已降至約每桶60美元、卡達只要40美元、巴林則需要達到逾80美元。現由美國ICE期交所交易之今年剩餘各月到期的布蘭特油價平均已逾100美元（截至3/2），顯示波灣國家幾乎可達到財政盈餘。
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，今年通膨高漲、美國公債殖利率上揚壓抑所有美元計價債券表現，然而如波灣債市則可受惠於石油價格上漲，對通膨有天然的緩衝。而且波灣不僅有能源題材，更長線機會在於各國進行經濟結構改革所帶來的商機，為刺激能源以外產業發展，沙烏地阿拉伯的主權財富基金即計畫於2022年投資該國內400億美元，較2021年規模成長逾八成水準。
富蘭克林證券投顧表示，俄烏交火導致全球投資市場恐慌，一般預估聯準會三月積極升息兩碼的可能性大幅降低，避險需求亦將壓抑美國公債殖利率，結合高油價和美國公債殖利率陷於區間的情境，較有利於產油波灣債市的表現，可列為現階段防禦性的債券產品選項。