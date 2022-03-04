遭中國禁運周年！保鳳梨產銷無虞　農委會射三箭祭獎補貼

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陳駿季指出，在國內外消費者支持下，去年三月至六月鳳梨主產季產地價格達每公斤22.1元，創前兩年新高，去年外銷中國以外市場更達2萬4982公噸，較前年同期成長533%，值得注意的是，外銷日本成長726%、香港成長447%，其中外銷日本近1.8萬公噸，是過去20年的總和。
陳駿季預估，今年鳳梨收穫面積7522公頃，產量為39萬5844公噸，主要產區於屏東、高雄、台南、嘉義、南投及雲林等，屏東地區二月中旬起已陸續外銷，雲嘉南地區預估三月中旬至四月上旬開始產出。
為求產銷輔導措施貼近產業需求，陳駿季透露，農委會日前已先召開座談會，與生產端及外銷業者就今年鳳梨產銷輔導措施討論並獲得共識，已擬定外銷、內銷及加工三箭輔導措施。
陳駿季說明，在外銷方面，外銷收購裸果價須達每公斤22元以上，海外拓銷獎勵金維持歐美澳空運每公斤70元、海運每公斤15元、日本海空運每公斤8元、中東每公斤10元、香港每公斤4元、其他地區每公斤6元，另外針對輸日具產銷履歷標章溯源鳳梨提供分級包裝獎勵金每公斤5元，以達成今年鳳梨外銷3萬公噸目標。
針對國內部分，陳駿季提到，今年目標為8000公噸，會規劃輔導地區型行銷展售活動和農產品市集，與超市量販店聯合擴大行銷，鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購，拓展消費量能。至於加工輔導措施，目標同樣為8000公噸，將加強輔導截切與多元產品加工，補助多元產品加工集運費每公斤2元及加工處理費每公斤3元，透過三箭措施確保今年鳳梨產銷無虞。
陳駿季也強調，目前台灣鳳梨雖然尚未進入產期，未來將持續擴大與深耕外銷新興市場，針對田間生產設備、理集貨分級包裝設備、自動化生產及冷鏈等設備，建置完善冷鏈物流環境，也能避免「黑心鳳梨」災情，提高供貨品質。