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遭中國禁運周年！保鳳梨產銷無虞　農委會射三箭祭獎補貼

▲我國鳳梨自去年三月遭中國暫停輸入後，農委會便透過內銷、外銷與加工措施，並祭出獎補貼確保產銷無虞。（圖／記者許若茵攝，2022.3.4）
▲我國鳳梨自去年三月遭中國暫停輸入後，農委會便透過內銷、外銷與加工措施，並祭出獎補貼確保產銷無虞。（圖／記者許若茵攝，2022.3.4）

記者許若茵／台北報導

2022-03-04 10:59:35

我國鳳梨自去年三月遭中國暫停輸入後，農委會便透過內銷、外銷與加工措施，並祭出獎補貼，不僅產季產地價創兩年新高，去年外銷中國以外市場還達2萬4982公噸，較前年同期成長533%。農委會今（4）日表示，雖目前台灣鳳梨尚未進入產季，不過會持續擴大與深耕外銷新興市場，提高鳳梨品質，確保產銷無虞。

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農委會副主委陳駿季表示，過往鳳梨外銷高度仰賴中國市場，不過去年三月，中國暫停我國鳳梨輸入，為保鳳梨產銷無虞，便啟動內銷、外銷與加工等措施，聯手產官學三方合作。

陳駿季指出，在國內外消費者支持下，去年三月至六月鳳梨主產季產地價格達每公斤22.1元，創前兩年新高，去年外銷中國以外市場更達2萬4982公噸，較前年同期成長533%，值得注意的是，外銷日本成長726%、香港成長447%，其中外銷日本近1.8萬公噸，是過去20年的總和。

陳駿季預估，今年鳳梨收穫面積7522公頃，產量為39萬5844公噸，主要產區於屏東、高雄、台南、嘉義、南投及雲林等，屏東地區二月中旬起已陸續外銷，雲嘉南地區預估三月中旬至四月上旬開始產出。

為求產銷輔導措施貼近產業需求，陳駿季透露，農委會日前已先召開座談會，與生產端及外銷業者就今年鳳梨產銷輔導措施討論並獲得共識，已擬定外銷、內銷及加工三箭輔導措施。

陳駿季說明，在外銷方面，外銷收購裸果價須達每公斤22元以上，海外拓銷獎勵金維持歐美澳空運每公斤70元、海運每公斤15元、日本海空運每公斤8元、中東每公斤10元、香港每公斤4元、其他地區每公斤6元，另外針對輸日具產銷履歷標章溯源鳳梨提供分級包裝獎勵金每公斤5元，以達成今年鳳梨外銷3萬公噸目標。

針對國內部分，陳駿季提到，今年目標為8000公噸，會規劃輔導地區型行銷展售活動和農產品市集，與超市量販店聯合擴大行銷，鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購，拓展消費量能。至於加工輔導措施，目標同樣為8000公噸，將加強輔導截切與多元產品加工，補助多元產品加工集運費每公斤2元及加工處理費每公斤3元，透過三箭措施確保今年鳳梨產銷無虞。

陳駿季也強調，目前台灣鳳梨雖然尚未進入產期，未來將持續擴大與深耕外銷新興市場，針對田間生產設備、理集貨分級包裝設備、自動化生產及冷鏈等設備，建置完善冷鏈物流環境，也能避免「黑心鳳梨」災情，提高供貨品質。

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