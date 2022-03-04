嬌小可愛女星吸毒身材發腫 又偷碰毒「變XXXL囚犯」入獄
韓星Amy在2012年被查到使用「異丙酚」與「唑吡坦」，遭判有期徒刑8個月、緩刑2年，結果2014年再被發現違法使用「唑吡坦」，最後被罰款、強制驅逐出境5年，她於2021年才回到韓國，回韓後又三度吸毒，近日被判有期徒刑3年。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-04 11:17:58
Amy分別在2012、2014年吸毒遭演藝界封殺，不能露臉的她，最終下令逐出境5年，她2015年離開南韓到大陸廣州，2021年1月回韓後，再被抓到4至8月前後總計施打6次甲基安非他命被逮，Amy法庭上否認非自願吸毒，但法官不採納，認為她是惡劣慣犯，判處她3年有期徒刑，以及40小時的藥物中毒治療。
Amy當年回韓時，模樣不敵以往藝人時期的嬌小可愛，身材發福2倍以上，驚呆不少網友「以為是不同人」；Amy曾透露最胖時90公斤，努力減至83.5，也因為變胖導致長相與護照照片有落差，在大陸辦理文件時碰上不少困難。
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