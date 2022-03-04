選台中市長？張廖萬堅：對自我條件有信心、該上場就上場
前台中市長林佳龍今（4）日接受專訪時表示，民進黨立委張廖萬堅、莊競程都是很好的台中市長人選，若代表民進黨出戰台中，很有機會勝選。對此，張廖萬堅向《NOWnews今日新聞》記者表示，此次選舉要面對的是現任市長盧秀燕，絕對不是輕鬆的戰役，依過去的選舉經驗，還有條件、資歷、表現，當然對自己有信心，「戰士沒有選擇戰場的權力，該我上場就上場」。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-04 11:21:52｜2022-03-04 11:54:14
張廖萬堅表示，除了林佳龍以外，立法院副院長蔡其昌也是很優秀的人選，這2個人最常被點名。而民進黨在台中的人才蠻多的，從2016大選之後，在地立委在地方都有不錯的經營，在立法院也有不錯表現， 這次市長選舉是黨主席蔡英文徵召，大家都是可以考慮的人選，「被點名列入討論，我們當然都看怎麼樣的評估最有利，不會去推辭」。
張廖萬堅也說，依過去的選舉經驗，還有條件、資歷、表現，當然對自己有信心，平常就在準備了，不過沒有去特別想到徵召這件事。他也說，面對林佳龍這樣的點名，蠻感謝林的，這也再再顯示，民進黨在台中市中生代人才濟濟，莊競程也蠻適合的，大家如果有這樣的機會，都可以全力去拚。
張廖也說，此次選舉要面對的是現任市長盧秀燕，絕對不是輕鬆的戰役，黨內經評估應該由誰出來承擔責任，如果徵召的是自己，那就是一個責任，會勇於承擔，「戰士沒有選擇戰場的權力，該我上場就上場」。
另談到盧秀燕執政將近4年，張廖萬堅認為，盧的多數市政成績是延續前朝的，看不出有新的思維建構與遠景，盧講自己是「媽媽市長」，就是經營個人特質，但遇到大是大非的問題，還是必須拿出態度，因為可能會像中二選區補選時被檢視，這都是盧秀燕必須要面對的。