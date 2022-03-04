原想15天拿下烏克蘭？烏駐日使館秀文件 曝俄作戰計劃
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月24日下令入侵烏克蘭，但戰況未如預期順利，雙方至今仍在拉鋸中。烏克蘭駐日本大使館3日在推特po出1份俄軍機密文件，內容顯示俄軍原本預定2月20日展開入侵行動，並於3月6日攻下整個烏克蘭。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-04 11:25:06
根據該則推文，這份文件是烏克蘭聯合部隊作戰總部，日前擊潰1支隸屬於俄國黑海艦隊的部隊後拿到的，根據這份文件，俄羅斯對烏克蘭的入侵計劃於1月18日獲得批准，原定2月20日就要行動，並在3月6日全面攻下烏克蘭，整個過程約費時15天。
雖然該份文件未獲俄方證實其真偽，俄國的軍事行動也未完全按照此計劃，而是由蒲亭先於2月21日宣布承認烏克蘭東部分離地區為獨立實體，再於2月24日宣布對烏克蘭發起「特殊軍事行動」；然而，不少網友都留言，點出文件所說的開始進攻時間，與北京冬奧似乎存在某種聯繫，行動開始的那天正好是北京冬奧閉幕式。
由於近日《紐約時報》才剛報導，有美國拜登政府高階官員及歐洲官員透露，西方情報資料顯示，中國高層曾在今年2月初告訴俄國，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭，且美國官員普遍認為此情報可信，因此這份文件也讓人質疑「不太單純」。