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拚年底插旗全台灣　時力選戰培訓營從台中出發

▲時力全國參選人今齊聚台中，進行兩天一夜的培訓。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.04）
▲時力全國參選人今齊聚台中，進行兩天一夜的培訓。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-04 11:56:42｜2022-03-04 12:00:41

時代力量今在台中舉辦選戰培訓營，邀集全台近80位參選人及幕僚參與兩天一夜的訓練。秘書長白卿芬表示，時力2018年有許多優秀種子成功進入地方議會，慢慢改變了地方政治，這種改變是全國性的，因此首度將訓練營開拔到中部地區，希望透過經驗分享及專業培訓，提供更多資源打贏選戰。

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▲時力的選戰培訓營，參選人和幕僚一起上課、與現任議員分享經驗。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.04）
▲時力的選戰培訓營，參選人和幕僚一起上課、與現任議員分享經驗。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.04）
白卿芬表示，時力本屆的縣市議員共有11席，包含六都3人、縣市議員8人，皆將尋求選民支持、繼續服務大眾。年底九合一選舉，目前提名參選人有30名，另有10幾位將於3月、4月進行第二、三波提名，目標是在全台設有地方黨部的縣市，都能成立黨團。她表示年底選舉的主軸是「改變持續․與力同行」，以往選戰培訓都在台北，這次特別拉到中部，訓練內容主要針對選舉過程可能遭遇的問題，進行經驗分享、請專業講師訓練。

培訓營選在烏日區，此區剛經歷中二立委罷免、補選的翻轉，立委在兩年內換了3個政黨，具有指標意義。時力台中黨部執行長詹昕諺提到，選舉時大家常聽到「決戰中台灣」，台中選民相當嚴格，民意變化也非常快，對於政黨或政治人物不太有所謂「死忠」概念，意味著台中並非鐵板一塊，台中人對於翻轉現狀的新政治有很高的期待。

時力目前在台中推出6位議員及一位里長參選人。包含本屆差9票就當選、持續在南屯深耕的吳佩芸，新面孔有東南區的徐小媚、北屯區江冠頫、大里霧峰鄒明諺、后里豐原傅智恒、潭雅神鄭勁節，以及潭子區栗林里的里長參選人吳銘麟。

▲拚年底插旗全台灣　時力台中辦選戰培訓營
時力推出的台中市參選人，多為年輕面孔。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.04
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