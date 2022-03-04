評盧秀燕政績如谷關空氣 莊競程：綠誰當市長都比她好
前台中市長林佳龍今（4）日接受專訪時表示，民進黨立委張廖萬堅、莊競程都是很好的台中市長人選，若代表民進黨出戰台中，很有機會勝選。對此，莊競程向《NOWnews今日新聞》記者表示，林佳龍想表達的是蔡其昌、何欣純、張廖萬堅跟自己等4個民進黨立委，甚至再加上剛補選上的林靜儀都很優秀，「民進黨內在台中的立委都可以比盧市長做得好」，無論誰出來就團結，把台中贏回來。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-04 11:53:47
莊競程表示，被林佳龍點名自己也是今天第一次聽到，林佳龍點名台中的民進黨立委，都是很優秀的人選，這代表任何一人都比現任市長盧秀燕強，民進黨不缺人才，誰出來就團結，把台中贏回來。
莊競程進一步表示，林佳龍想表達的是蔡其昌、何欣純、張廖萬堅跟自己等4個民進黨立委，甚至再加上剛補選上的林靜儀都很優秀，「民進黨內在台中的立委都可以比盧市長做得好」。
莊競程說，現任市長盧秀燕任內的政績，都跟谷關空氣瓶一樣是空氣，大建設都是前市長林佳龍、胡志強的，自己完全沒有建設，也把林佳龍的建設改得亂七八糟。
莊競程也說，盧秀燕有太多市民不知道的另一面，這次選舉會完全檢視她，民進黨的人會做事，盧秀燕這四年做了甚麼？要把它給數出來檢視。