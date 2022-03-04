COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

評盧秀燕政績如谷關空氣　莊競程：綠誰當市長都比她好

▲民進黨立委莊競程表示，現任市長盧秀燕任內的政績，都跟谷關空氣瓶一樣是空氣。（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨立委莊競程表示，現任市長盧秀燕任內的政績，都跟谷關空氣瓶一樣是空氣。（圖／記者黃宣尹攝影）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-04 11:53:47

前台中市長林佳龍今（4）日接受專訪時表示，民進黨立委張廖萬堅、莊競程都是很好的台中市長人選，若代表民進黨出戰台中，很有機會勝選。對此，莊競程向《NOWnews今日新聞》記者表示，林佳龍想表達的是蔡其昌、何欣純、張廖萬堅跟自己等4個民進黨立委，甚至再加上剛補選上的林靜儀都很優秀，「民進黨內在台中的立委都可以比盧市長做得好」，無論誰出來就團結，把台中贏回來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊競程表示，被林佳龍點名自己也是今天第一次聽到，林佳龍點名台中的民進黨立委，都是很優秀的人選，這代表任何一人都比現任市長盧秀燕強，民進黨不缺人才，誰出來就團結，把台中贏回來。

莊競程進一步表示，林佳龍想表達的是蔡其昌、何欣純、張廖萬堅跟自己等4個民進黨立委，甚至再加上剛補選上的林靜儀都很優秀，「民進黨內在台中的立委都可以比盧市長做得好」。

莊競程說，現任市長盧秀燕任內的政績，都跟谷關空氣瓶一樣是空氣，大建設都是前市長林佳龍、胡志強的，自己完全沒有建設，也把林佳龍的建設改得亂七八糟。

莊競程也說，盧秀燕有太多市民不知道的另一面，這次選舉會完全檢視她，民進黨的人會做事，盧秀燕這四年做了甚麼？要把它給數出來檢視。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀