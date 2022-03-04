巷仔內／假面好兄弟中國　真是俄羅斯侵烏強心針？

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中俄無止境的友誼
把時間回溯到先前北京冬奧盛大開幕當天，在國際外交抵制的聲浪之下，俄羅斯總統蒲亭正是唯一肯給中國面子的大國領導人，前往中國參加開幕式。中國國家主席習近平與蒲亭在2月4日會面後，更將雙方關係推至新高點，兩國建立新的戰略夥伴關係，稱雙方關係超越冷戰時期軍事政治同盟模式，俄羅斯重申「一中原則」，中國則是明確反對北約繼續擴張，兩國的友好沒有止境，合作沒有禁區。
中國是俄羅斯多年來對抗西方聯盟的好盟友，兩國積極提升彼此之間的經濟、軍事以及外交關係，以此累積更多的互信。過去蒲亭以及中國國家主席習近平就曾經以國家領導人的身份舉行過37次會晤，這次的「習蒲會」無疑是為俄羅斯入侵烏克蘭的舉動打了劑強心針。
西方國家曾多次警告，若俄羅斯展開侵略之舉，必然會降下嚴厲制裁，但俄羅斯早有解套方法，也就是「習蒲會」簽署的15項合作文件，其中包括上千億美元的能源協議。在俄羅斯入侵烏克蘭的前一天，中國還突然允許俄羅斯全境小麥進口。
經濟上的支持有了，在外交上當然也得幫忙說幾句話。俄羅斯對烏克蘭發動襲擊後，中國堅持拒絕譴責俄羅斯「侵略」，稱「理解俄方在安全問題上的合理關切」，對記者的相關提問避而不答，在外交辭令上打太極。3月2日的聯合國大會第11次緊急特別會議成員投票，通過烏克蘭局勢決議草案，要求俄羅斯「立即、徹底、無條件」從烏克蘭撤軍，中國卻依然投了棄權票。
開戰之後，西方各國迅速且用了超乎想像的力度，對俄羅斯進行制裁，甚至還引爆了「金融核彈」，將俄羅斯部分銀行踢出SWIFT國際結算系統，還制裁了俄羅斯央行，凍結了約3000億美元的外匯儲備。經濟「堡壘」面臨嚴重打擊，蒲亭也不甘示弱的展示出要按下「核彈紐」的態勢，讓歐洲籠罩在核武烏雲之下。但即使如此，中國卻仍然反對制裁俄羅斯，並宣布中俄將繼續「正常貿易合作」。
好兄弟挺到底？
但看到去年中俄貿易額增至約1470億美元，雖然創下了歷史新高，但相較同年中國與歐盟的貿易額達到8281億美元，而在與美國鬧僵的情況下，中國對美貿易順差也仍高達3965億美元。中國很有可不願意冒著失去一個龐大西方市場的危險來幫助俄國。
再者，即使習近平願意多從俄羅斯進口天然氣及商品，來做為對蒲亭的支持，但中國能幫俄羅斯閃躲制裁的能力還是有限。
自從俄烏戰爭爆發後，隨著美國主導的西方制裁逐漸加重，中國雖然還是沒有進行譴責，持續保持「中立」，但也能明顯感受得到，中國也不會在進攻烏克蘭問題上，完全站在俄羅斯一邊。
中國假面下的狡詐
過去幾十年中國政府跟烏克蘭政府簽署過多份聲明和協議，包括1992年的中烏建交聯合公報、1994年的中烏聯合聲明，內容是中國保證尊重烏克蘭的獨立、主權和領土完整，烏克蘭甚至是中國重要貿易夥伴之一，但現在卻在中國的算計之下，烏克蘭儼然成為最大受害者。
中國在與歐洲和美國有著緊密關係，儘管近來日益緊張，卻也無法說斷就斷，而今年對於中國來說，又是相當重要的政治年份，預計習近平可能將會宣布連任。中國不願意在這個重要時刻，讓外界認為自己在支持這場戰爭，同時也希望加強與俄羅斯的軍事和戰略關係，那中國圖的是什麼？
在俄烏開打後，俄羅斯可說是被西方國家「孤立」，這個處境與中國好像也有些類似。在新冠肺炎疫情肆虐全球，中國還因為人權問題，遭受來自西方國家的譴責；覺得世界格局往「東降西升」局面發展，派出戰狼四處出擊，導致與歐洲、美國、澳洲、日本等國關係日趨緊張，中國在世界上也越來越孤立，更別說美中貿易戰持續，新印太戰略讓中國感到芒刺在背。
如今中國手握歐洲安全問題，拉攏、支持俄羅斯，在背後推波助瀾，使北約和俄羅斯的矛盾無法化解，隨著戰爭的爆發，歐美和俄羅斯處於敵對狀態，也讓歐美將精力轉移至俄羅斯身上，分散了歐盟和美國對中國的壓力。
中國一邊戴著好兄弟假面，在表面上與俄羅斯交好，一邊小心翼翼地走鋼索，避免自己遭受波及，同時中國也在觀察著俄羅斯的處境，來為自己的「大國崛起」之役進行沙盤推演，透過俄烏爭端來畫自己的野心藍圖。
但最後真能如中國所願？恐怕仍很難說。在俄烏戰事延燒的同時，美國「芮爾夫強生號」驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114）通過台灣海峽，以及美國總統拜登代表團和美國前國務卿蓬佩奧接連訪台，就能看出國際社會早就認識到中國是世界威脅，即使俄烏戰火未熄也不能對中國掉以輕心。