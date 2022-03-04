COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

曾為丈夫生吞青蛙求子　51歲張秀卿「宣布停經」不生了

▲張秀卿宣布停經。（圖／張秀卿臉書）
▲張秀卿宣布停經。（圖／張秀卿臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-04 13:02:00

51歲的「苦情歌后」張秀卿久未發行新專輯，瘦了22公斤的她一身勁裝，與宋哥、翠蕊、珮格等人一同錄製《姊妹靚起來》。事實上，張秀卿平時努力保養，她爆料接到「上萬封網友的私訊」傳授生子祕方，於是委託主持人梁赫群，公告觀眾「張秀卿停經啦」，坦言停經後的日子，如果有朋友要約，都只能做養生的活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張秀卿（中）委託主持人梁赫群（右）公告觀眾「張秀卿停經」，左為于子育。（圖／民視提供）
▲張秀卿（中）委託主持人梁赫群（右）公告觀眾「張秀卿停經」，左為于子育。（圖／民視提供）
事實上，張秀卿8年前嫁給小12歲的老公王國贊，求子心切的她曾砸大錢求醫、做試管嬰兒，甚至還誤信偏方直接「生吞青蛙」。張秀卿在節目上分享年輕時很拚命賺錢也很敢玩，景氣正好時一天可以趕9場活動，從一大早的動土儀式、工地秀到開幕，再接到晚上的廟會活動，工作結束都已經半夜12點多了，朋友約夜唱卡拉ok還能唱到天亮，再睡個2、3個小時繼續趕場工作一整天。張秀卿笑說：「以前真的都不會覺得累，40歲後青春就像溜滑梯，抵擋不住體力，一年比一年差，記憶力更是過站就忘的狀況。」

宋哥分享當媽後幾乎沒有夜生活，她誇張地說，好不容易跟好友「百年」約一次去夜唱狂歡，結果9點不到，居然在KTV沙發睡著，外出旅遊坐車更是站站下車衝廁所，一滴尿也憋不住，讓現場所有女性大有同感。
 

▲宋哥（中）分享當媽後幾乎沒有夜生活。（圖／民視提供）
▲宋哥（中）分享當媽後幾乎沒有夜生活。（圖／民視提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀