曾為丈夫生吞青蛙求子 51歲張秀卿「宣布停經」不生了
51歲的「苦情歌后」張秀卿久未發行新專輯，瘦了22公斤的她一身勁裝，與宋哥、翠蕊、珮格等人一同錄製《姊妹靚起來》。事實上，張秀卿平時努力保養，她爆料接到「上萬封網友的私訊」傳授生子祕方，於是委託主持人梁赫群，公告觀眾「張秀卿停經啦」，坦言停經後的日子，如果有朋友要約，都只能做養生的活動。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-04 13:02:00
事實上，張秀卿8年前嫁給小12歲的老公王國贊，求子心切的她曾砸大錢求醫、做試管嬰兒，甚至還誤信偏方直接「生吞青蛙」。張秀卿在節目上分享年輕時很拚命賺錢也很敢玩，景氣正好時一天可以趕9場活動，從一大早的動土儀式、工地秀到開幕，再接到晚上的廟會活動，工作結束都已經半夜12點多了，朋友約夜唱卡拉ok還能唱到天亮，再睡個2、3個小時繼續趕場工作一整天。張秀卿笑說：「以前真的都不會覺得累，40歲後青春就像溜滑梯，抵擋不住體力，一年比一年差，記憶力更是過站就忘的狀況。」
宋哥分享當媽後幾乎沒有夜生活，她誇張地說，好不容易跟好友「百年」約一次去夜唱狂歡，結果9點不到，居然在KTV沙發睡著，外出旅遊坐車更是站站下車衝廁所，一滴尿也憋不住，讓現場所有女性大有同感。