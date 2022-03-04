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停電部長不下台　文傳會副主委林鼎超：百姓們只能苦笑

▲林鼎超感嘆，針對台電的賠償，遠低於實際商家的損失，讓許多老百姓及店家只能自行吸收。（圖／林鼎超提供）
▲林鼎超感嘆，針對台電的賠償，遠低於實際商家的損失，讓許多老百姓及店家只能自行吸收。（圖／林鼎超提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-04 12:14:06

全台各地3日無預警的大停電，不僅引發民怨也讓產業哀嚎；爭取國民黨新北市（三重、蘆洲區）議員提名的文傳會副主委林鼎超今（4）日表示，許多民眾因為無預警停電而受害，台電給予的賠償卻遠低於店家損失，經濟部長要站在老百姓的立場，正視問題並負起責任。

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林鼎超指出，去年五月及十二月發生多次停電，台電皆表示是設備的問題，這次缺電也說設備問題，「到底有沒有編列足夠的預算去更換設備，這也是一大問題？」其中很多的變電設備，20年左右都需更換，台電到底有沒有編列足夠的預算、按表操課，主管機關經濟部有沒有做到監督的責任？

林鼎超認為，經濟部長王美花遇到這樣的狀況，就說不是缺電，難道說不是缺電就可以不用負責嗎？」「廠商、百姓的損失誰要負責，去麵包店買蛋糕時，發現沒蛋糕可買，因為停電超過了一個半小時，這樣的損失誰要吸收？」反問王美花「這次你要躲就算了，下一次如果又發生大規模的停電，敢不敢辭職？」

林鼎超感嘆，王美花用戲謔的口吻說要發雞排，可能覺得很好笑，但商家、店家及百姓們絕對笑不出來；這位停電部長又不下台，百姓們只能苦笑，但卻什麼也不能做，希望這位雞排部長能趕快下台，讓專業的人士來監督台電，不要讓台灣陷入不穩定的供電環境。
 

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