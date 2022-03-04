蘇貞昌施政報告　強調停電事故咎責絕不護短

行政院長蘇貞昌今（4）日赴立法院施政報告。蘇貞昌指出，電力事故造成國人生活不便與困擾，他要向受影響的國人同胞，深致歉意；他要求針對事故要嚴查嚴辦，相關人員咎責絕不護短。
記者王敏旭／台北報導
2022-03-04 12:26:43｜2022-03-04 12:30:04
蘇貞昌說，昨天早上9點7分由於興達電廠事故，造成龍崎超高壓變電所以南的發電機組跳脫，導致全國549萬戶停電，他第一時間掌握訊息後，立刻指示副院長沈榮津、經濟部長王美花，趕赴台電指揮調度，立刻啟動相關應變作為。
蘇貞昌表示，經台電公司初步調查，這事故因為興達電廠進行歲修期間，因為開關場處理過程中，出現操作上的人為疏失所造成。儘速復電是政府最優先要務，經台電全力搶修，昨天中午12點復電7成，到晚上9點31分全數恢復用電。
蘇貞昌指出，他要求就這事故要嚴查嚴辦，經濟部須在3天內提出完整的書面調查報告，至於相關人員咎責，在調查報告提出後進行處理，絕不護短。
「國內長年以來電網韌性不足」，蘇貞昌說，昨天事故發生時，備轉容量率超過24％，台灣電量足夠，卻因為興達電廠事故，導致全台電力系統受到影響，擴及到東北部地區，政府會加速進行統性改善。
蘇貞昌說，政府會就加強電網風險管理，強化韌性，建立有效防錯機制，避免因單一電廠事故，造成大區域、整體電網影響；政府就特別就相關事故，應該深刻檢討。