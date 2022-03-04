名家論壇》許毓仁／蒲亭入侵烏克蘭　全球化時代的終結

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活動開始前，學校邀請一位烏克蘭學生說幾句話，她叫NikKa，是生物科學系大三生，從烏克蘭過來唸書。她含著淚說她為她的國家感到驕傲，為烏克蘭人民對抗俄羅斯的侵略感到驕傲。但是她很傷心難過，因為再也回不去那個熟悉的烏克蘭了，父母親都還在烏克蘭，不知道何時才能見到他們。她也呼籲更多的人出手幫助烏克蘭，也要求美國除了經濟制裁之外能夠有實質的行動來幫助。她的演說令人動容，也感到很難過。
Ash Carter的談話主要有以下幾點，整理如下：
The Worst has yet to come
最壞的狀況還沒沒到，蒲亭會用任何的方式，不惜摧毁一切，達到他的目的。
制裁短期沒有用
西方目前對俄羅斯的制裁短期之內難以讓普丁退卻，這些制裁長期對蒲亭有影響，但是對於有時間緊迫限制要拿烏克蘭的蒲亭來說，他會加足馬力用更大的火力進攻。
中國壁上觀？
普丁在冬奧去看了習近平， 得到習近平的默許，出兵烏克蘭這件事，中國保持中立，但是模擬兩可，也不譴責，似乎也在協助俄羅斯。被問到習近平有沒有可能像蒲亭這樣子進攻台灣？
蒲亭認為要當下解決這件事情，因為烏克蘭加入北約已無法挽回，就是蒲亭無法忍受、不願見到的，他必須要把白俄羅斯、烏克蘭，拉成一個區塊，形成對北約的屏障。烏克蘭想加入北約形成壓倒駱駝最後一根稻草，但是對於習來說，台灣來說目前沒有當下急迫處理的需求。
Globalization is over
之後的時間會如何變化？這場戰爭影響巨大，以Ash Carter的角度來看，全球化已經結束了，將來會形成各種意識形態的板塊化（ideological bloc），就是俄羅斯、中國、美國形成意識型態對抗的板塊戰爭，可能會持續很久，新冷戰（new Cold War）時代即將來到。
●作者：許毓仁／哈佛甘迺迪學院訪問學者、前立法委員
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