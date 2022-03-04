納豆動刀快40天仍未露面 唐從聖曝他「住院前狀態」
藝人納豆（林郁智）因腦出血動了2次引流手術，在手術後第一天就已經恢復意識，女友依依的經紀人2日也向《NOWnews今日新聞》證實納豆已經可以下床走路、吃飯，預計告假到5月。唐從聖近日上節目《聚焦2.0》時，透露好友納豆住院前一天，2人才見面：「納豆毫無異狀也很活潑，所以聽到他住院當下相當驚訝，是看新聞才知道消息，還好現在病況逐步好轉中。」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-04 13:35:00｜2022-03-04 14:09:27
立志成為武打明星的唐從聖，在還沒進入科班前，就常模仿偶像成龍做危險動作，例如沒有軟墊就直接從二樓跳到一樓，沒想到正式成為劇場演員後，真的不慎從二樓高台摔落一樓，差點癱瘓。唐從聖透露當時正在彩排，角色是武功高強的大俠，他與對手在二樓高台比劃功夫，一個對打姿勢，腳不小心踩出高台，重重摔落，腰椎一陣劇痛，當下真的以為自己「癱了」，因此被抬出劇場，緊急送醫，晚上首演則由替身上場，錯過首任男主角的首演時刻。
另一次慘痛重摔，則是錄製節目時，節目組臨時增加直體後空翻動作，但拋接人員並非專業技術人員，僅是舞群，為達到節目效果，唐從聖被拋到天空後空翻後直接仰躺落地，沒想到舞群拋接經驗不足，讓他直接重摔在軟墊上，肩頸瞬間撞擊，整個人癱在地上五分鐘不能動，現在想起仍心有餘悸。