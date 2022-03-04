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小資族買房都到這！全台交易最熱5行政區　前3名都2字頭

▲桃園市桃園區為去年全年全台交易量最多的行政區，整體移轉數量超過1萬棟，均價還在2字頭，吸引很多小資族目光。（圖／信義房屋提供）
▲桃園市桃園區為去年全年全台交易量最多的行政區，整體移轉數量超過1萬棟，均價還在2字頭，吸引很多小資族目光。（圖／信義房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-04 13:12:44

國內房市交易依舊熱絡，但高房價讓很多小資族望之興嘆，其實還有不少地方平均房價相對親民，根據六都地政局建物買賣移轉棟數統計，去年全年的交易最熱門的前5大行政區，分別為桃園、北屯、中壢、板橋、中和，其中桃園市桃園區移轉量更破萬棟，進一步根據信義房屋統計房價資料顯示，這5大熱門行政區的前3名，交易均價仍在2字頭，顯見房價親民條件仍是吸引小資族購屋的重要關鍵。

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2021年六都行政區房產交易量前5名，分別為桃園市桃園區11688棟、中壢區8338棟、台中市北屯區9068棟、新北市板橋區7548棟、中和區6733棟，而進一步探究房價，信義房屋據內政部實價登錄資料統計2021年住宅平均單價，桃園區平均單價為23.4萬、北屯區為24.4萬、中壢區為21.1萬、板橋區47.6萬、中和區44.4萬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上述交易量前5名都是傳統的熱門交易區域，反映部分小資族雖然面對高房價，但仍希望住在捷運站、成熟商圈的周邊，但相對就是「買舊一點、小一點、遠一點」，加上搭配30年期的房貸，讓每月負擔減壓。

而全台行政區移轉量前3名中，桃園市就佔了2位，其中桃園區交易移轉棟數去年全年超過1萬棟為全台之最。信義房屋青埔A18店店長張文宗分析，桃園有三多題材，包括重大建設多、重劃區多、工作機會多，重大建設包括原有的機捷、高鐵，現又有捷運綠線興建中，又有青埔、中路、藝文特區等多個重劃區，題材眾多。

而桃園市的工業區密集度也很高，就業機會多，加上有元智、中原、中央等多個大專院校，大學密集度高。張文宗表示，許多在桃園讀書的外地族群，畢業後留在桃園成家立業，也讓桃園房市有源源不絕的人口紅利。

此外，桃園市房價相對雙北親民，長久以來吸引北客到此購屋，並透過高速公路、高鐵通勤，張文宗進一步分析，桃園區的移轉量較中壢區多，主因為桃園區離台北地區較近，本來人口密集程度高，近期又因藝文特區等多個重劃區開發，新房子持續吸引民眾購屋，帶動交易量走揚。

台中的北屯區全年買賣移轉棟數逾9000棟，僅次於桃園區。信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，無論官方或民間，在北屯投資的重大建設均多，包括捷運綠線、台中巨蛋、漢神洲際娛樂城等，加上重劃區帶來龐大供給量，吸引剛性需求買方湧入；特別的是，北屯行情屢創新高，但買方有剛性需求，且未來有發展性，仍願意在北屯購屋成家立業。

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