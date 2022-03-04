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六都房價漲幅Top 5！中南部霸榜　高雄「這區」增24%居冠

▲高雄楠梓區過去1年房價漲幅凌厲，升幅高達24%，居六都各行政區之冠。（圖／信義房屋提供）
▲高雄楠梓區過去1年房價漲幅凌厲，升幅高達24%，居六都各行政區之冠。（圖／信義房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-04 13:11:59｜2022-03-04 13:12:56

去年六都交易熱門行政區前五名落在桃園、北屯、中壢、板橋、中和，大多都落在台中以北，但千萬可別以為房價只有北部或中部在漲！根據信義房屋統計，過去1年六都各行政區住宅單價漲幅，年增幅度最高的前5個行政區全都分布在台中以南地區，其中以高雄楠梓上升24%最多。房產專家分析，台中、台南、高雄過去房價基期相對低，加上科技業擴廠、重大建設利多、新建案頻繁推出等因素，都是推升房價較雙北更大幅成長的因素。

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信義房屋分析六都各主要行政區過去1年公寓、華廈、電梯大樓的住宅單價（排除1樓、頂樓、預售物件），與2020年相較，年增幅度最高的前5名行政區，分別是高雄楠梓24%、台南永康21.7%、台南安平21%、台中東區20.5%、高雄左營19.8%。

信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，楠梓過去購屋主力包括在地換屋族、高雄市區買來的首購族、舊高雄縣移往市區的購屋族等三大類，而去年台積電設廠及橋頭科學園區發酵之下，楠梓及相鄰的左營區多了不少外縣市購屋客群，強勁需求下，加速推升房價。
但蔡岳霖也觀察，目前楠梓雖有新推案，部分改採成屋銷售或暫時封盤不賣，新成屋及中古屋賣方也惜售，今年交易量可能略縮，價格會趨於緩漲。

信義房屋永康鹽行店店長李聿旌則指出，台南是發展中的城市，重大建設利多、南科擴廠等消息不斷，再加上資金活絡等因素，去年交易價量因而顯著成長；其中，永康人口多、距離市區近，受惠重劃區及南科等題材，價量齊揚，安平等區域則因素地多，新建案供給量相對大，也容易推升價格。

信義房屋湖濱公園店專案經理謝凱勛也說明，台中東區近期新建設如火車站前後站道路貫通、三井Lalaport商場等，整體環境變好、新建案也開始推出，進而拉抬中古屋價格；此外，不少外區客轉進東區看屋，對價格的接受度較高，一旦成交後，也會對日後的區域行情有比價帶動效果。

整體來說，台中、台南、高雄房價去年漲勢都較北部來得明顯，謝凱勛認為，主要是基期較低，且台中、台南、高雄都有台積電等科技業擴廠或新設廠議題，讓買賣雙方對價格的接受度與期望值都較高，自然反映在房價上。信義房屋企研室專案經理曾敬德則指出，中南部地區房屋總價與單價都相對低，同樣一坪上漲2萬元，北市漲幅可能才3%，但中南部卻接近10%，且這些區域長期房價較低，不管是房價所得比或每月房貸負擔率，都較北部輕鬆，因此房價還有反應空間。

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