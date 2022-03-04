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NBA／柯瑞第1次打滿末節0出手　勇士苦吞本季首次3連敗

▲勇士球星Stephen Curry生涯首次打滿末節卻0出手，勇士苦吞本季首次3連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星Stephen Curry生涯首次打滿末節卻0出手，勇士苦吞本季首次3連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-04 13:18:07

金州勇士今(4)日迎接射手「K湯」Klay Thompson復出，無奈找不到準心，連帶其他人也啞火，一哥Stephen Curry(柯瑞)第四節更是連1次出手都沒有，創下生涯首次，勇士也吞下本季首次3連敗，西區第2寶座岌岌可危。

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K湯因病缺席此前2戰，今日隨隊作客達拉斯時先發上陣，不過第三節外線才開張，出賽29分鐘，17投僅6中，其中三分8投2中手感還沒回溫，貢獻16分，外帶3籃板2助攻1封阻。

而好兄弟Curry第四節打好打滿，但0次出手，送出5次助攻，帶領勇士攻下一波13:5小高潮追平比數，可惜後繼無力，Curry今天上場超過40分鐘，15投8中，三分球5投4中，攻下全隊次高21分，還有9助攻5籃板。

值得一提的是，這是Curry生涯第3次在單節打滿的情況下，沒有任何一次出手投籃，而末節打滿0出手更是生涯首次。

浪花兄弟找不到節奏，勇士苦吞本季首次3連敗，過去9場比賽僅2勝7負，目前只領先東區第3的灰熊0.5場勝差。勇士下一場比賽在後天，將作客洛杉磯，盼能在近況更差的湖人手上取勝止敗。
 

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