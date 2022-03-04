外資調降目標價至855元 台積電跌破600元、聯發科也摔
俄烏戰事未歇，外界認為半導體上游原料可能有短缺現象、價格看漲，現在就連美系外資也看衰國內7家半導體廠商，其中台積電雖重申「買進」評等，但目標價由1050元下修至855元，而今（4）日台積電股價弱勢，跌破600元關卡，最低來到592元，其他被調降目標價的聯發科、世界先進與股王矽力跌幅更是超過4%。
記者許家禎/台北報導
2022-03-04 13:24:44｜2022-03-04 13:27:03
外資近來頻頻看衰台積電，已經連續9個交易日賣超台積電，還有美系外資考量MSCI AC World升息周期負面影響恐達12-15%，下砍7家台灣半導體廠平均獲利預估達20%。主要原因在高利率環境下，預期股市估值將被推低，且考量亞太除日本外市場，及中國宏觀GDP表現，因此重新評估台灣半導體族群。
針對台積電重申「買進」評等，但目標價由1050元下修至855元；聯發科重申「買進」評等，但同樣下調目標價自1650元到1485元；聯電重申「買進」評等，目標價由114.5元下修至71.2元；至於股王矽力-KY重申「買進」評等，目標價則由6791元下修至5975元。
另外，世界先進由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由173元下修至138元；京元電子重申「中立」評等，目標價由43.7元下修至37.5元；日月光重申「中立」評等，目標價由128元下修至107元。
而今日台積電以595元開出，盤中跌破600元關卡，最低來到592元。聯發科、世界先進與股王矽力股價重摔，盤中跌幅超過4%。其他，京元電接近收盤時跌0.45%、日月光跌逾1%、聯電則跌1.5%左右。