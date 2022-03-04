專家：俄軍猛攻烏克蘭核電廠　意圖破壞電網穩定

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● 核電廠內是否有自動滅火系統？
核子政策專家暨哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）說，確實有，但無法撲滅所有火災，而且也不是所有發生在核電廠的火災都會造成「災難性後果」，這要視火災地點而定。最大的疑慮是，如果火焰延燒到反應爐的冷卻池，可能導致反應爐熔毀。
● 反應爐熔毀會怎樣？
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核子政策計畫聯合主任艾克頓（James Acton）表示，若火災、飛彈來襲或其他類型的攻擊破壞反應爐的冷卻結構，反應爐就無法自行降溫，這會使得內部燃料過熱、開始熔毀，繼而釋出大量放射線。
近年最嚴重的前例包括2011年福島核電廠事故、1986年蘇聯車諾比核災等。
● 發生這種狀況的可能性有多大？
數名專家都認為，由於目前所知有限，現在還很難判斷，最重要的資訊包括火災發生在哪裡、離反應爐有多近、是否所有反應爐都在運作，這都將影響到災害的嚴重程度。
● 俄軍為何攻擊核電廠？
美國陸軍退役將軍克拉克（Wesley Clark）說，俄軍似乎採取經典戰術，試圖封鎖附近一條河川，並圍困烏克蘭部隊，而札波羅熱核電廠就在必經之道上。
他說，這座核電廠提供烏克蘭大量電力，因此也是「關鍵戰略資產」，「切斷它的線路，至少讓能電網暫時陷入不穩定，也就阻礙了烏克蘭人與其他方面通訊的能力」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110304