比你爸還老！全台最多老房子的地方在這 平均屋齡42.1年
台灣現今不只人口老化，連住宅都有老化的趨勢，且狀況越來越明顯！根據內政部房屋稅籍統計資料顯示，全台總計有896.5萬戶住宅，其中有50.1%的住宅屋齡超過30年，全台住宅平均屋齡高達31年。在六都中，住宅老態最明顯的就是台北市，平均屋齡高達36.2年，有71.2%的住宅屋齡超過30年！但綜觀全台，意外發現離島的澎湖居然屋齡最大，平均屋齡高達42.1年，也是全台唯一平均屋齡達4字頭的縣市，跌破眾人眼鏡。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然危老重建啟動後，加速台北市等都會區老宅重建，但權利整合太費時，趕不及住宅老化速度，導致國內平均屋齡依然偏高。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-04 13:34:58
綜觀房屋稅籍住宅屋齡分佈資料，六都平均屋齡在30年上下，平均屋齡最年輕的地區為桃園市的26.6年，全桃園市僅34.4%的住宅屋齡超過30年。台中市28.7年、新北市29.9年，平均屋齡也逼近30年大關。而首善之都台北市，平均屋齡36.2年，不僅是六都屋齡最高的，全台住宅平均屋齡最高排行第5高；台南市及高雄市的住宅也有偏老現象，台南市平均屋齡33.2年，有50.7%的住宅屋齡超過30年，高雄市住宅平均屋齡31.9年，全市有51.6%的住宅超過30年。
不過都會區的情況還算好，進一步分析全台各地狀況會發現，離島及中南部縣市房屋老化狀況更嚴重。全台平均屋齡最高的5個縣市，平均屋齡都在36年以上，最老為澎湖縣42.1年，也是全台唯一平均屋齡達4字頭的縣市，第二到第四高齡分別為雲林縣38.7年、嘉義縣38.1年、南投縣36.4年。
郎美囡分析，新興重劃區及新市鎮較多的區域，平均屋齡老化的現象會比較少，如桃園市近幾年從航空城到軌道建設，以及企業在園區設廠、物流業進駐布局的話題不斷，各個重劃區推案熱烈，為房市注入新血，降低平均屋齡，買方在桃園市有相對多的新屋可選擇；而台中市及新北市近幾年住宅新案量體也不小，市場買氣熱絡更增進新建案推動的速度，儘管住宅數量居六都前三大，屋齡超過30年的住宅比例還在五成內；至於台南市及高雄市雖然房市買氣高，但新案較侷限在部分區域，整體老宅的比例仍偏高。
既然老屋多，該怎麼挑選適合的房子變成重要課題！住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，老屋通常價格較低，且坪數實在，儘管住宅結構上可能存在風險，仍舊是多數買方的主要選擇，建議買老宅著重地段，能有較理想的貸款條件，轉手或等待開發的機會大。不過也要特別注意評估是否有房價之外的隱藏成本，例如需要補強或修繕，以免資金被大筆的修繕費用卡住，反而得不償失。