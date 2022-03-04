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別都擠在清明節！這4天「提前掃墓」國道單一費率再7折

▲今年清明連假自4月2日至4月5日，許多民眾除會返鄉、掃墓，也可能會出遊。（圖／資料照片）
▲今年清明連假自4月2日至4月5日，許多民眾除會返鄉、掃墓，也可能會出遊。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-03-04 13:39:11

今年清明連假自4月2日至4月5日，許多民眾除會返鄉、掃墓，也可能會出遊，公路總局建議，民眾可多加利用3月19、20、26、27日四天週休二日提前掃墓，不僅可享有國道通行費優惠，單一費率再7折，也可分散車流，節省行車成本。

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公路總局指出，今年清明節連續假期自4月2日起至4月5日止，除返鄉祭祖與收假返工，預計假期間會有許多民眾外出旅遊，而依據國人習慣，會在清明節當日上午至各地區墓園及寶塔等進行掃墓，公路總局已彙整全國19處鄰近省道墓園，包含台3線私立天主教三德公墓、桃園市楊梅第五公墓等。

▲鄰近省道墓園周邊道路（圖／交通部提供）
▲鄰近省道墓園周邊道路（圖／交通部提供）
公路總局呼籲，為避免塞車，民眾可多利用3月週休二日提前掃墓，在3月19、20、26、27日四天，國道通行費可享單一費率再7折，還可分散交通車流量，節省行車成本。

公路總局預估，清明連假車潮將自4月1日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4月4日於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日至4月5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

在容易壅塞路段與時段方面，公路總局預測，有地區主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等、銜接高速公路路段，如台64線、台65線、台74線、台86線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，及重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段等。

公路總局表示，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，及加強違規取締等交通管制措施。

公路總局提醒，另配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，且於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS） 及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

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