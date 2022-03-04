別都擠在清明節！這4天「提前掃墓」國道單一費率再7折

我是廣告 請繼續往下閱讀
公路總局呼籲，為避免塞車，民眾可多利用3月週休二日提前掃墓，在3月19、20、26、27日四天，國道通行費可享單一費率再7折，還可分散交通車流量，節省行車成本。
公路總局預估，清明連假車潮將自4月1日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4月4日於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日至4月5日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。
在容易壅塞路段與時段方面，公路總局預測，有地區主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等、銜接高速公路路段，如台64線、台65線、台74線、台86線快速公路及台18線銜接各國道交流道等，及重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段等。
公路總局表示，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，及加強違規取締等交通管制措施。
公路總局提醒，另配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，且於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS） 及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。