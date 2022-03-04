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校花、抖音網美拍A片　她的理由最狂：報復前男友

▲結城瑠美奈讀法律出身，轉行拍AV是為了對前任報仇。（圖／結城瑠美奈IG）
▲結城瑠美奈讀法律出身，轉行拍AV是為了對前任報仇。（圖／結城瑠美奈IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-04 15:00:00

日本成人片產業興盛，不少年輕女性前仆後繼下海賺皮肉錢，除了素人不談，原本在各領域就小有名氣的正妹，決定出賣靈肉的原因百百種，酬勞誘因占大多數，還有人是為了「拯救男人」、「向前男友報仇」等理由而拍片。

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21歲游泳金牌新海咲擁有陽光女孩五官、C罩杯及175公分高瘦身形，今年1月中宣布簽入日本成人片大廠SOD（Soft On Demand）旗下，她游泳資歷長達16年，曾過大小比賽獎牌，轉行的動機是無法突破自我，深怕討厭最愛的游泳，不想成為游泳機器，「我想說的是一個21歲女孩現在的感受，不是游泳運動員或AV女優，而是我對於這社會和世界感到的荒誕」。

▲新海咲宣布2月AV作品上線。（圖／新海咲Twitter）
▲新海咲AV作品2月上線。（圖／新海咲Twitter）
日本女團「假面女子」成員綾瀨乙葉，去年8月暫停演藝事業，疑似為了餬口，背著經紀公司跑去拍A片，且尺度大膽，臉部、私密部位皆不打碼，公司聞訊震怒，上月底把她從團體除名。AV達人「一劍浣春秋」推測綾瀨乙葉沒有打算真的轉行，然而，她的作品一推出，就有事務所找上門，「就看綾瀨乙葉想不想轉職了」！

▲綾瀨乙葉地下拍成人片，意外被其他經紀公司相中。（圖／Twitter）
▲綾瀨乙葉上月底突然被經紀公司以「重大違規」為由開除，原因是她私下偷跑去拍A片。（圖／Twitter）
抖音超過370萬人追蹤、比三上悠亞還高的日本網紅Unpai，上月底宣告進軍AV界，她表示，自己不是為了賺錢下海，除了嚮往當性感女星，覺得當AV女優是「拯救男人的絕妙好工作」，所以決定把握當下做想做的事，免得未來後悔。

▲Unpai認為拍AV是「拯救男人的好工作」。（圖／Unpai Twitter）
▲Unpai認為拍AV是造福所有男性。（圖／Unpai Twitter）
26歲日本女星結城瑠美奈大學就讀法律系，2016年以淺藏小百合藝名出道，直到2020年決定踏入AV圈，當時結城瑠美奈的前男友在Twitter發文，問她「為什麼要拍AV？」坦言看到影片心情複雜，結城瑠美奈轉分享說：「我要報復你。」但她受訪時透露，因為很小就體驗過性經驗，很喜歡性愛的感覺，所以才投入拍片。（編輯：楊穎軒）

▲法律系校花結城瑠美奈前年進軍暗黑界。（圖／結城瑠美奈IG）
▲法律系校花結城瑠美奈前年進軍暗黑界。（圖／結城瑠美奈IG）
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