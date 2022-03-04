高煉環評前夕民眾抗議　環保局：無汙染土壤掩埋情事

我是廣告 請繼續往下閱讀
居民無奈地說，他們很歡迎台積電進駐，但政府在顧及產業經濟發展的同時，更應該遏止黑心商人對居民的傷害，他們呼籲有關單位能重視相關問題，如果居民的訴求得不到回應，不排除發動更大的抗爭行動。
對此高雄市環保局指出，依中油高煉廠整體改善工法以土壤清洗及熱脫附等現地處理為主，相關技術在國內已非常成熟，另外適度搭配外運至合格再利用廠處理，提高整治效率；低濃度使用生物復育，以及無法開挖區進行現地化學氧化，並無民眾所稱將重度污染的土壤載到附近做掩埋情事。
環保局強調，環保局24小時監測廠內及周邊敏感受體環境空氣品質，在中油高煉廠土污整治工區周界設有微型感測器（9組）、移動式空氣品質監測車（1 台）、氣相層析／火焰離子化偵測器（GC/FID，1組）及環保署測站（3站，楠梓、仁武、左營測站），透過空氣品質監測，隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，環境監測資料皆公布於環保局官網之中油高煉廠-土污整治環境監測專區（https://ksepb.kcg.gov.tw/AdministrativeMessages/PublicInformat ions/KSCPCF.htm )，並無焚燒廢土造成空氣污染情事，歡迎市民朋友共同監督。