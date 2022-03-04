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高煉環評前夕民眾抗議　環保局：無汙染土壤掩埋情事

▲高雄煉油廠附近的居民拉起紅布條圍廠抗議。（圖／民眾提供）
▲高雄煉油廠附近的居民拉起紅布條圍廠抗議。（圖／民眾提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-04 13:54:46

台積電即將進駐中油高雄煉油廠，並將在今（4）日進行環評分組審查會，但在環評會召開前夕，卻有當地居民拉紅布條圍廠抗議，懷疑卡車將重度汙染的土壤載到附近做掩埋，甚至在廠內焚燒廢土造成空氣污染，對此高雄市環保局指出，依中油高煉廠整體改善工法以土壤清洗及熱脫附等現地處理為主，相關技術在國內已非常成熟，並無民眾所稱將重度污染的土壤載到附近做掩埋情事。

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抗議居民表示，從去（2021）年底開始就發現許多卡車進入台積電即將進駐的中油高煉廠舊址，每天載出大量廢土時所引發的塵土飛揚，嚴重汙染當地空氣、損害居民健康，三個月以來，空氣極度惡化，附近居民常常聞到濃濃的油氣味，懷疑是卡車進入廠內開挖時溢散的污染或是污染土暫置區的氣體溢散所造成。

▲高雄煉油廠附近的居民拉起紅布條圍廠抗議。（圖／民眾提供）
▲高雄煉油廠附近的居民拉起紅布條圍廠抗議。（圖／民眾提供）
居民無奈地說，他們很歡迎台積電進駐，但政府在顧及產業經濟發展的同時，更應該遏止黑心商人對居民的傷害，他們呼籲有關單位能重視相關問題，如果居民的訴求得不到回應，不排除發動更大的抗爭行動。

對此高雄市環保局指出，依中油高煉廠整體改善工法以土壤清洗及熱脫附等現地處理為主，相關技術在國內已非常成熟，另外適度搭配外運至合格再利用廠處理，提高整治效率；低濃度使用生物復育，以及無法開挖區進行現地化學氧化，並無民眾所稱將重度污染的土壤載到附近做掩埋情事。

環保局強調，環保局24小時監測廠內及周邊敏感受體環境空氣品質，在中油高煉廠土污整治工區周界設有微型感測器（9組）、移動式空氣品質監測車（1 台）、氣相層析／火焰離子化偵測器（GC/FID，1組）及環保署測站（3站，楠梓、仁武、左營測站），透過空氣品質監測，隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，環境監測資料皆公布於環保局官網之中油高煉廠-土污整治環境監測專區（https://ksepb.kcg.gov.tw/AdministrativeMessages/PublicInformat ions/KSCPCF.htm )，並無焚燒廢土造成空氣污染情事，歡迎市民朋友共同監督。

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